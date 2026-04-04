Jedan gol za velika tri boda: Čižik srušio Inđijce u Pančevu!

U okviru 20. kola Srpske lige Vojvodina, fudbaleri Dinama 1945 savladali su ekipu Železničara iz Inđije rezultatom 1:0 (1:0). Iako su gosti diktirali tempo posedom lopte, pančevački „plavi“ su pokazali kako se igra na rezultat – konkretno, čvrsto i borbeno do poslednjeg sudijskog zvižduka.

Čižik za radost na poluvremenu

Trenutak odluke dogodio se u prvom delu susreta. Pavel Čižik se najbolje snašao u kaznenom prostoru gostiju, zatresao mrežu i postavio ispostaviće se konačan rezultat. Dinamo je tokom meča svesno prepustio inicijativu rivalu, ali su kontranapadi preko Dimitrija Jankulova i Uroša Stojanovića stalno držali odbranu Železničara na oprezu.



Anđić nesavladiv na golu

Kada je finiš meča doneo pritisak gostiju, na scenu je stupio čuvar mreže Dinama, Miljan Anđić. Njegova maestralna intervencija nakon opasnog udarca glavom sprečila je izjednačenje i osigurala da bodovi ostanu u Pančevu.

Ova pobeda daje snažan vetar u leđa ekipi pred naredno iskušenje. Dinamo u sledećem kolu očekuje neugodno gostovanje protiv ekipe OFK Kikinda.

(Pančevac/S.L)