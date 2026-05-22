Remi Železničara sa Čukaričkim na zatvaranju istorijske sezone

Fudbaleri Železničara remizirali su sa Čukaričkim rezultatom 0:0 na zatvaranju sezone, u meču 37. kola Superelige Srbije.

Duel na stadionu Mladost u Pančevu doneo je otvorenu igru, dominaciju Železničara u posedu od preko 70 odsto, i nekoliko prilika, ali ne i pogotke.

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle remija . – Videlo se da su obe ekipe emotivno potpuno ispražnjene, što je negde i normalno. Poslednje kolo, utakmica bez takmičarskog značaja. Koliko god ja pokušavao da motivišem moje momke i da pokušamo ovu utakmicu da shvatimo kao pripremu za ono što nam sledi na leto, nije lako motivisati se u ovoj situaciji. Mi smo prvo poluvreme kontrolisali igru, izgledali onako kako ja želim da moj tim izgleda i to je bilo sasvim dobro. Drugo poluvreme, posle izmena, malo smo pogubili konture igre. Malo nam je struktura bila poremećena, ali, kažem još jednom, imam potpuno razumevanje za ove ljude koji su godinu dana već u ozbiljnom drilu i koji se polako spremaju za odmor – rekao je Koković.

Tim Radomira Kokovića od starta se nametnuo na terenu i uspostavio inicijativu. Pokušavali su domaći da dođu do pogotka napadima preko krila.

U nekoliko navrata je pretio Silvester Džasper, šansu je imao i Stefan Pirgić, ali je golman Čukaričkog Lainović ostao nesavladan.

Gosti su jedinu šansu imali na startu drugog poluvremena, posle čega je nastavljena kontrola Pančevaca.

Trostrukom izmenom u 61. minutu Koković je pokušao da unese dodatni impuls u ekipu. Ušli su Dušan Jovanović, Simao Pedro i Davorin Tošić.

Opasni po gol Čukaričkog bili su i Pedro i Tošić, ali je izostala preciznost u završnici.

Železničar je meč završio sa 18 udaraca ka golu rivala, od čega pet u okvir. Bio je znatno bliži pobedi, ali remijem završava istorijsku sezonu u kojoj je ostvario plasman u kvalifikacije za Ligu konferencije kao četvrtoplasirani tim Superlige.

