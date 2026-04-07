Pančevo ponovo centar triatlona: Zakazan 11. „Brose duatlon“ u Severnoj industrijskoj zoni

PANČEVO – Naše ulice ponovo postaju arena za najizdržljivije sportiste! Tradicionalna sportska manifestacija, 11. po redu „Pančevački Brose duatlon“, biće održana u subotu, 10. maja 2026. godine.

Trka će se odvijati u specifičnom ambijentu Severne industrijske zone, a centar svih dešavanja biće parking renomirane kompanije Brose. Ovaj sportski događaj već više od decenije okuplja profesionalce i rekreativce koji žele da testiraju svoje granice u kombinaciji trčanja i biciklizma.

Bez obzira da li ste iskusni takmičar ili želite da po prvi put osetite atmosferu duatlona, Pančevo vas čeka. Sve detaljne informacije o kategorijama, satnici i rutama, kao i link za zvaničnu prijavu, možete pronaći na sajtu organizatora OVDE.

Dođite da podržimo naše sportiste, uživamo u fer-pleju i još jednom pokažemo da je Pančevo grad sporta!