Počela realizacija projekta REVALOR

Uz podršku Evropske unije, Pančevo sprovodi pilot investicije vredne 2,6 miliona evra za modernizaciju javne infrastrukture i smanjenje emisije štetnih gasova.

Grad Pančevo je zajedno sa opštinom Balint iz Rumunije počeo realizaciju projekta br. RORS00343 „REVALOR – Klimatski održivo upravljanje otpadom koje podstiče obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost javne infrastrukture i dekarbonizovane, održive zajednice: Zajednički pilot investicije u Balintu i Pančevu“.

Opšti cilj projekta je unapređenje klimatski odgovornog upravljanja otpadom, sa posebnim akcentom na povećanje energetske efikasnosti i veću upotrebu obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi. Projekat takođe doprinosi procesu dekarbonizacije i razvoju održivih zajednica, što je jedan od prioriteta savremenih urbanih politika.

Ukupna vrednost projekta je 3.901.061,20 evra, od čega je Pančevu opredeljeno 2.617.617,72 evra. Evropska unija obezbeđuje bespovratna sredstava u iznosu od 85% vrednosti ugovora.

Grad Pančevo će imati ulogu partnera u projektu, nastavljajući da aktivno razvija međunarodnu saradnju i sprovodi projekte koji direktno utiču na kvalitet života građana i zaštitu životne sredine. Kroz zajedničke aktivnosti i pilot investicije u Pančevu i Balintu, biće omogućeno uvođenje inovativnih rešenja u oblasti upravljanja otpadom, uz primenu savremenih tehnologija koje doprinose smanjenju emisije štetnih gasova i efikasnijem korišćenju resursa.

Projekat će trajati 24 meseca, do marta 2028. godine, a odobren je i finasiran u okviru 2. poziva Interreg IPA program Rumunija-Srbija.

Grad Pančevo ostaje posvećen ulaganju u zelene inicijative i projekte koji doprinose održivom razvoju, energetskoj efikasnosti i stvaranju zdravijeg okruženja za sve građane.

