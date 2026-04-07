Mesec ima zelenkaste i smeđe nijanse: Astronauti koji su ispisali istoriju primetili čudan fenomen

Četvoro heroja misije Artemis II, koji su upravo ispisali nove stranice istorije čovečanstva, uputili su prve poruke svetu nakon što su se približili Mesecu bliže nego bilo ko pre njih. Dok se Orion vraća ka Zemlji, emocije ključaju – od suza radosnica do neverice pred prizorima koje ljudsko oko decenijama nije videlo.

Nakon što su oborili rekord misije Apolo 13 i udaljili se neverovatnih 406.771 kilometar od naše planete, astronauti su podelili svoje prve utiske u razgovoru sa administratorom NASA, Džaredom Ajzakmanom. Najemotivnija je bila Kristina Kouk, koja je kratko i jasno poručila:

“Misija je proletela prebrzo… Iskreno, nisam spremna da idem kući!”

Njene reči najbolje opisuju magiju svemira kojoj su svedočili dok su leteli iza “tamne strane” Meseca.

Čudna zelenkasta boja

Posada je zabeležila neuobičajene promene u boji površine Meseca, prenosi Fox News.

Prema njihovim zapažanjima, najveći deo lunarne površine imao je smeđkastu nijansu, dok su se na pojedinim izolovanim lokacijama uočavali izraženi zelenkasti tonovi.

Kanadski astronaut Džeremi Hensen posebno je izdvojio pojavu zelenkastih nijansi u oblasti u blizini Aristarhove visoravni, koja obuhvata veliki i relativno mlad krater.

Članovi posade naveli su da je takva obojenost jedinstvena i da nije primećena na drugim delovima te strane Meseca.

The highest quality video of the moon was just released… this is so beautiful. pic.twitter.com/0JLkB0tOXv — Physics & Astronomy Zone (@zone_astronomy) April 7, 2026

Jeziva tišina i pogled koji menja sve

Hansen je opisao trenutak koji mu je zauvek promenio percepciju života. Kada su se našli sa one strane Meseca, odakle se Zemlja vidi kao mala, svetlucava kugla u ništavilu, osećaj je bio nadrealan.

– Kada gledate Zemlju sa te daljine, potpuno je jasno da je pred vama kugla. Nemate osećaj da ste u kapsuli, to je iskustvo koje vas iz korena promeni – istakao je Hansen.

Podsetimo, posada je provela jezivih 40 minuta u potpunoj tišini dok su bili u radio-senci iza Meseca. Čim se veza uspostavila, Kristina Kouk je oduševljeno uzviknula: “Predivno je ponovo čuti Zemlju!”

NASA Artemis passing close to the Moon pic.twitter.com/jLvGoW1IR9 — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2026

Kao da rekordna udaljenost nije bila dovoljna, priroda je posadi spremila neverovatan poklon. Dok su bili na svega par hiljada kilometara od Mesečeve površine, svedočili su potpunom pomračenju Sunca, ali iz perspektive kakvu niko pre njih nije imao!

– Neverovatna je svetlina na mestu zalaska Sunca, uz jasno vidljiv sjaj naše Zemlje – opisao je pilot Viktor Glover, vidno dirnut prizorom.

Iako se misija fokusirala na tehnologiju i nauku, poruka koju je Kristina Kouk poslala čim su ponovo uspostavili kontakt sa bazom, odzvanja planetom kao podsetnik na ljudsku humanost: – Istraživaćemo, gradićemo, osnovaćemo industrije i naučne stanice… Ali na kraju, uvek ćemo odabrati Zemlju. Uvek ćemo odabrati jedni druge.

Šta nas čeka dalje

Heroji se vraćaju! Sletanje u Tihi okean zakazano je za 11. april rano ujutru po našem vremenu. Dok milijarde ljudi čekaju da vide prve snimke i fotografije koje su astronauti zabeležili profesionalnim aparatima, ali i pametnim telefonima, jedno je sigurno – nakon Artemis II, svemir više nikada neće biti isti.

– Srećno i samo napred! – poručili su iz NASA, a svet sa nestrpljenjem odbrojava sate do njihovog bezbednog povratka na “dobru, staru Zemlju”.

