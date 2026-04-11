Detalji akcije „April – mesec čistoće“ u Starčevu

Akcija komunalnog uređenja Starčeva „April – mesec čistoće“, koju organizuju Mesna zajednica Starčevo i Javno komunalno preduzeće “Starčevac“, u saradnji s JKP-om “Higijena“, kao i dosad obuhvatiće čišćenje i uređenje javnih površina u Starčevu, a lokalni komunalci su već na terenu, jer im je lepo vreme to omogućilo.

– U sklopu ovogodišnje akcije planiramo ustaljene aktivnosti, kao što su odnošenje kabastog smeća, čišćenje divljih deponija, uređenje dečijih igrališta, odnosno zamena dotrajalih delova, popravke i farbanje po potrebi, uređenje centra i parkova, zamene, farbanje mobilijara – klupa, žardinjera, kandalabera i nabavku i sadnju cveća, tuja i ukrasnog šiblja, uređenje svih autobuskih stajališta, rekao je direktor JKP-a “Starčevac“ Milan Bačujkov.

Mesna zajednica pridaje veliki značaj komunalnoj uređenosti Starčeva.

– To je trajno opredeljenje mesne uprave, pa zato i ove godine u još većem obimu pristupamo prolećnom uređenju. Novina je to da će po završetku ove akcije, početkom maja, građani će moći da zaduže reciklažne kante koje će “Higijena“ podeliti u okviru akcije primarnog razdvajanja reciklabilnog otpada – ističe predsednik Saveta MZ Starčevo Petar Andrejić.

I Mesna zajednica i JKP “Starčevac“ pozivaju građane da se aktivno uključe u ovu akciju uređenjem prostora ispred svojih kuća.

Organizovano odnošenje kabastog otpada počeće 20. aprila, u Donjem kraju, a nastaviće se utorak, 21. aprila, u Gornjem kraju.

Šumice su po rasporedu u sredu, 22. aprila, a akcija se završava u četvrtak, 23. aprila, u Radničkom naselju.

(Pančevac/J. Filipović)

