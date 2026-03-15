Besplatni pregledi: Posle Kačareva, logopedi u ponedeljak stižu u Starčevo
Besplatno logopedsko testiranje dece odvija se po mesnim zajednicama pančevačkih naseljenih mesta, pa je u sredu, 11. marta, održano u Kačarevu, a već u ponedeljak, 16. marta, u 16 sati, to će se ponoviti u Svečanoj sali Mesne zajednice Starčevo.
Prijave su moguće na broj telefona 013/631-144.
Pozivaju se svi oni čije dete ne izgovara pravilno sve glasove ili ih zamenjuje ili preskače glasove, kao i ako razvoj govora ne teče očekivanim tempom i ako dete teže savladava čitanje i pisanje.
Testiranje se sprovodi kroz prijatan razgovor i igru, u podsticajnoj i opuštenmoj atmosferi, prilagođeno uzrastu deteta.
Tom prilikom izvršiće se stručna i individualna procena, i mogu se dobiti saveti i smernice za roditelje.
Testiranje besplatno sprovodi defektolog logoped Jelena Prostran.
Prema rečima ljudi iz Mesne zajednice Kačarevo ona se istakla po stručnosti i posvećenosti.
Testiranju se odazvalo desetak dece, a sve se odvijalo kroz igru i u prijatnom ambijentu, kako bi se deca osećala opušteno i sigurno.
(Pančevac/J. Filipović)
