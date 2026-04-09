Otvorena izložba „Nove akvizicije 2016–2026”

„Nove akvizicije 2016–2026”, izložba koja je sinoć otvorena u čast 50 godina postojanja Galerije savremene umetnosti, otkrila nam je na neki način radove 37 umetnika – većina nije često viđana a neka čak nisu do sada ni bila izlagana. Reč je o delima do kojih je Galerija savremene umetnosti došla ili putem kupovine ili putem poklona u prethodnoj deceniji.

Oko 50 slika, grafika, skulptura, instalacija, fotografija biće izloženo do 8. maja i u Galeriji savremene umetnosti i u Galeriji Milorada Bate Mihailovića, gde je sinoć priređen i prvi deo otvaranja.

– Ova izložba je i jedna vrsta apela ka Republici Srbije jer već dve godine ne postoje konkursi preko kojih smo većinu radova i dobili. Bitno je to i za nas a i za egzistenciju autora. Galerija je u svih proteklih 50 godina otkupljivala radove umetnika i obogaćivala na taj način svoj fond kako bi ostavili nešto generacijama koje dolaze, kao svedočanstvo perioda u kojima su umetnici stvarali. U pitanju su autori koji su sa nama sarađivali kroz različite projekte, što kolektivne što samostalne izložbe, tako da je ovo način da se i njima zahvalimo. Želim da se zahvalim i tehničkom timu koji je zaslužan što sve ovako lepo izgleda, pošto na njih uvek zaboravimo – rekla je Ivana Markez Filipović, kustoskinja izložbe i urednica vizuelnih umetnosti u Kulturnom centru Pančeva.

Čestitke za 50 rođendan u ime Grada preneo je član Gradskog veća za oblast kulture Darko Ješić na otvaranju centralnog dela postavke u Galeriji savremene umetnosti.

– Tokom ovih decenija, Galerija savremene umetnosti je predstavljala prostor slobode izražavanja, susreta umetnika i publike i izrazito važan oslonac kulturnog identiteta Pančeva. Pola veka je svedočanstvo kontinuiteta i posvećenosti umetnosti, ali i dokaz da Grad ume da prepozna, neguje i razvija kulturne vrednosti. Takođe, jubilej nam ukazuje i na poverenje umetnika prema ovoj instituciji, izlažući i darujući svoja dela. Grad Pančevo će nastaviti da podržava kulturu i umetnost, jer verujemo da je upravo kultura temelj svakog razvijenog i modernog društva. Ulaganje u institucije kulture, mlade umetnike i savremeno stvaralaštvo je ulaganje u identitet našeg lepog grada. Neka ovaj jubilej bude još jedan podsticaj da nastavimo zajedno da gradimo kulturnu scenu Pančeva, koja je oduvek bila raznovrsna i otvorena za sve. On je bila i ostala reper za umetničke domete, inovativne pristupe i autentične stvaralačke izraze – kazao je Ješić.

Otvaranje je, može se reći, uveličala svojim prisustvom Svetlana Mladenov, istoričarka umetnosti, čija je vizija i energija i doprinela da Galerije savremene umetnost bude institucija kulture od ugleda u celom regionu.

– Prethodnih pet decenija bilo je svojevrsno uzbudljivo putovanje tokom kojeg je bilo nizbrdica, okuka, prepreka, turbulentnih deonica, ali i uzbrdica, uspešnih partija, pohvala i nagrada. To putovanje je uvek išlo ka istom cilju: ka podršci i promociji savremene vizuelne umetnosti i njenih aktera – rekla je Svetlana Mladenov.

Otvaranje ove značajne izložbe bila je dobra prilika i za druženje umetnika, galerista, ljubitelja umetnosti, ne samo iz Pančeva, i kako reče Ivana Markez Filipović, i za prisećanja i na neke lepe dane. Pozitivnom štimungu na kraju su doprineli i učenici odeljenja iz Dolova Muzičke škole „Jovan Bandur”, iz klase profesora Luke Balaša.

(Pančevac / Nevena Simendić)

