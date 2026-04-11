Praznični mat u Vlajkovcu: Brzopotezni šahovski turnir u klubu „Progresul”

Šah klub „Progresul” iz Vlajkovca domaćin je uzbudljivog brzopoteznog turnira koji će se održati u ponedeljak, 13. aprila, sa početkom u 18 časova. Ovo je idealna prilika za sve ljubitelje „drevne igre” da testiraju svoje veštine u dinamičnom formatu.

Sve što treba da znate o turniru:

Lokacija: Prostorije kluba, Vršačka br. 44, Vlajkovac (Grad Vršac).

Sistem takmičenja: Igra se 9 kola po Švajcarskom sistemu (kompjutersko parovanje).

Tempo igre: 5 minuta po igraču, uz bonifikaciju od 3 sekunde po svakom potezu.

Rejting: Turnir će biti rejtingovan, što mu daje dodatni takmičarski značaj.

Važne napomene za takmičare:

Organizator je obezbedio kompletnu opremu – šahovske table, figure i časovnike. Broj učesnika je ograničen na 36 igrača, pa će prednost imati oni koji se ranije prijave.

Upisnina: 500 dinara.

Nagrade: Najbolja tri takmičara biće nagrađena medaljama.

Službena lica: Direktor turnira je Rade Đukić, dok će pravdu deliti sudija Stefan Kotrla (NA).

Prijave su u toku!

Zainteresovani igrači mogu se prijaviti najkasnije do 17:45 na dan turnira (ukoliko ostane slobodnih mesta) putem:

E-maila: stefan.kotrla@gmail.com

Telefona: 062/857-3743

Ponesite borbeni duh i vidimo se za šahovskom tablom u Vlajkovcu!

