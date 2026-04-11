Uran ulazi u Blizance prvi put posle 80 godina, ova tri znaka su na najvećem udaru

Revolucionarna planeta promena donosi preokrete koji se dešavaju jednom u životu; astrolozi upozoravaju na period nestabilnosti i radikalnih životnih odluka.

Nakon osam decenija, Uran, planeta inovacija, bunta i neočekivanih obrta, sprema se za ulazak u znak Blizanaca. Ovaj tranzit, koji se smatra jednim od najznačajnijih astroloških događaja decenije, doneće tektonske promene u načinu na koji komuniciramo i razmišljamo, a za tri znaka Zodijaka ovaj period biće posebno izazovan.

Uran u Blizancima donosi ubrzanje, haotične vesti i potrebu za slobodom, ali tamo gde postoji otpor promenama, nastupa kriza. Prema predviđanjima astrologa, sledeća tri znaka će „stradati” najviše ukoliko ne nauče da se prilagode:

1. Blizanci – Život na vrtešci

Budući da se tranzit dešava u njihovom polju ličnosti, Blizanci će se osećati kao pod visokim naponom. Sve što je bilo stabilno – od veza do karijere – može se srušiti u danu kako bi napravilo mesto za novo. Njihov glavni izazov biće očuvanje mentalnog zdravlja usled prevelikog broja informacija.

2. Strelac – Test izdržljivosti u odnosima

Za Strelčeve, Uran udara direktno u polje partnerstva. Očekuju ih nagli raskidi, nepredviđeni ugovorni problemi ili potpuni preokret u javnom životu. Stabilne veze biće na ozbiljnom testu, a tajne mogu isplivati na površinu kada se najmanje nadaju.

3. Devica – Profesionalni zemljotres

Device će osetiti Uranov pritisak u sektoru karijere i statusa. Planovi koji su godinama građeni mogu biti izmenjeni preko noći. Za znak koji voli kontrolu, ovaj period „kosmičkog haosa” biće stresan jer će morati da prihvate nesigurnost kao jedinu konstantu.

Astrolozi savetuju da se tokom ovog tranzita ne donose odluke u afektu, jer će energija Urana biti nepredvidiva. Ključ preživljavanja je fleksibilnost – što se više budete držali starih obrazaca, udarac će biti jači.

