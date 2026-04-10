Vaskršnja čestitka Grada Pančeva: Hristos vaskrse!

SPORTSKI VODIČ: Gde ovog vikenda
18:00
10.04.2026
U ime Grada Pančeva i u lično ime, gradonačelnik Aleksandar Stevanović i predsednik Skupštine grada, Tigran Kiš upućuju srdačne čestitke svim pravoslavnim vernicima povodom najvećeg hrišćanskog praznika, Uskrsa.
„Drage sugrađanke i sugrađani, Uskrs nas iznova podseća na snagu vere, važnost praštanja i lepotu zajedništva.
U vremenu izazova, neka nam ovaj praznik bude nadahnuće da jedni drugima budemo oslonac, da čuvamo porodične vrednosti i gradimo zajednicu zasnovanu na razumevanju i uvažavanju.
Neka svetlost Vaskrsa ispuni vaše domove mirom, donese duhovnu snagu i učvrsti nadu u sigurniju i lepšu budućnost za sve nas.
Želimo vam da praznične dane provedete u zdravlju, radosti i slozi, okruženi onima koje volite.
Hristos vaskrse!“, piše u čestitki.