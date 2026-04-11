Koliko jaja smete da pojedete za Uskrs: Preko ove granice počinju problemi

Uskršnja trpeza gotovo je nezamisliva bez šarenih kuvanih jaja, ali svake godine ponavlja se isto pitanje, a to je koliko jaja je zapravo bezbedno pojesti u jednom danu? Praznična atmosfera često nas ponese, pa se lako desi da pojedemo više nego što bi trebalo, a posledice se najčešće prvo osete u stomaku.

Stručnjaci upozoravaju da su jaja zdrava i hranljiva namirnica, ali samo dok se konzumiraju umereno. Preterivanje može da optereti varenje, jetru i žuč, što dovodi do neprijatnih simptoma već nekoliko sati nakon obroka. Važno je znati i da kuvana jaja ne bi smela da stoje na sobnoj temperaturi duže od dva sata, jer tada raste rizik od kvarenja i bakterija.

Koliko jaja je bezbedno pojesti

Za zdrave odrasle osobe preporuka je da se tokom jednog dana ne prelazi granica od 2 do 3 kuvana jaja. Deca, starije osobe i oni koji imaju probleme sa varenjem ili holesterolom trebalo bi da se zadrže na jednom jajetu.

Iako se tokom praznika često pravi izuzetak, lekari savetuju da se ne preteruje, jer organizam ne može lako da obradi veliku količinu proteina i masti odjednom.

Šta se dešava kada pojedete previše jaja

Jaja su bogata proteinima i mastima, pa njihovo prekomerno unošenje može da izazove niz neprijatnih tegoba. Najčešći simptomi su:

nadutost i težina u stomaku

gasovi i grčevi

osećaj tromosti i pospanosti

pojačana žeđ zbog većeg unosa proteina

bol u gornjem delu stomaka zbog opterećenja žuči i jetre

Kod osetljivijih osoba može doći i do mučnine ili problema sa varenjem, naročito ako se jaja kombinuju sa masnom i teškom hranom.



Da li jaja utiču na srce

Savremena istraživanja pokazuju da umeren unos jaja, odnosno jedno jaje dnevno, kod zdravih ljudi ne povećava rizik od srčanih oboljenja. Problem nastaje kada se tokom praznika unese velika količina jaja u kratkom vremenskom periodu, posebno uz masnu hranu, suhomesnate proizvode i kolače.

Zato je ključ u ravnoteži i pravilnoj kombinaciji namirnica.

Kako da izbegnete tegobe za Uskrs

Ako želite da uživate u prazniku bez neprijatnih posledica, dovoljno je da se pridržavate nekoliko jednostavnih pravila:

jedite jaja uz sveže povrće poput rotkvica, mladog luka i zelene salate

izbegavajte kombinaciju sa masnim mesom i jakim sirevima

pijte dovoljno vode tokom dana

pravite razmak od nekoliko sati između obroka

ne zaboravite da se jaja nalaze i u kolačima i drugim jelima

Uživajte u prazniku, ali slušajte svoje telo

Uskrs je vreme okupljanja, radosti i bogate trpeze, ali to ne znači da treba preterivati sa hranom. Jaja su zdrava i korisna, ali samo kada se konzumiraju umereno.

Najbolji savet lekara je jednostavan, pojedite onoliko koliko vam prija, pravite pauze između obroka i obratite pažnju na signale koje vam telo šalje. Tako ćete uživati u prazniku bez tegoba i sa više energije za druženje sa porodicom i prijateljima.

(24sedam)