Dnevni horoskop za 12. april: Evo šta nam zvezde otkrivaju
Ovan
posao: danas se fokusiraj na planiranje, a ne na samu akciju. tvoje ideje su sjajne, ali im treba struktura.
ljubav: partner očekuje više pažnje. ako si slobodan/na, zanimljiv poziv stiže od osobe iz prošlosti.
zdravlje: pripazi na glavobolje, unosi više tečnosti.
srećni brojevi: 7, 21, 33
boja dana: crvena
poruka: budi strpljiv/a sa sobom.
Bik
posao: stabilnost ti je na prvom mestu. moguć je manji finansijski dobitak ili vest o povišici.
ljubav: senzualnost je pojačana. uživaj u mirnoj večeri sa voljenom osobom.
zdravlje: problemi sa grlom ili vratnim delom kičme.
srećni brojevi: 4, 18, 29
boja dana: zelena
poruka: uživaj u malim stvarima.
Blizanci
posao: tvoja komunikativnost danas otvara sva vrata. idealan dan za pregovore.
ljubav: flert je u vazduhu. tvoj šarm je neodoljiv, iskoristi to.
zdravlje: puna/o si energije, idealno vreme za trening.
srećni brojevi: 5, 12, 22
boja dana: žuta
poruka: reci ono što misliš.
Rak
posao: intuicija te ne vara. veruj svom osećaju kada su u pitanju novi saradnici.
ljubav: emocije su duboke i iskrene. porodica ti pruža potreban mir.
zdravlje: potreban ti je kvalitetan san.
srećni brojevi: 2, 11, 25
boja dana: srebrna
poruka: tvoj dom je tvoja tvrđava.
Lav
posao: danas si u centru pažnje. tvoj trud konačno biva primećen od strane nadređenih.
ljubav: strast dominira. ako si u vezi, očekuj iznenađenje.
zdravlje: srce i pritisak zahtevaju oprez.
srećni brojevi: 1, 9, 19
boja dana: zlatna
poruka: sijaš punim sjajem.
Devica
posao: detalji su tvoja snaga. danas ćeš rešiti problem koji drugi nisu mogli.
ljubav: ne analiziraj previše postupke partnera. pusti da stvari idu svojim tokom.
zdravlje: obrati pažnju na varenje.
srećni brojevi: 3, 14, 27
boja dana: siva
poruka: red donosi mir.
Vaga
posao: harmonija u kolektivu ti je bitna. danas si ti onaj ko miri suprotstavljene strane.
ljubav: balans je ključna reč. ljubavni život je stabilan i harmoničan.
zdravlje: osetljivi bubrezi, pij dosta vode.
srećni brojevi: 6, 15, 24
boja dana: roze
poruka: lepota je svuda oko tebe.
Škorpija
posao: tvoja prodornost je na vrhuncu. niko ne može da ti kaže „ne“.
ljubav: misterija koju nosiš privlači nove ljude u tvoj život.
zdravlje: regenerišeš se brže nego inače.
srećni brojevi: 8, 13, 28
boja dana: bordo
poruka: transformacija je moć.
Strelac
posao: razmišljaš o inostranstvu ili daljem usavršavanju. dobar je trenutak za planiranje puta.
ljubav: sloboda ti je važna, ali nemoj zapostaviti osobu do koje ti je stalo.
zdravlje: čuvaj se sportskih povreda.
srećni brojevi: 9, 20, 30
boja dana: ljubičasta
poruka: avantura te čeka.
Jarac
posao: disciplina se isplati. tvoji dugoročni ciljevi postaju sve opipljiviji.
ljubav: možda deluješ hladno, ali tvoja odanost je bezgranična. pokaži to delima.
zdravlje: kolena i zglobovi su osetljivi.
srećni brojevi: 10, 17, 31
boja dana: crna
poruka: rad se uvek isplati.
Vodolija
posao: inovacije su tvoje drugo ime. danas predloži nešto potpuno drugačije.
ljubav: prijateljstvo se lako može pretvoriti u nešto više.
zdravlje: cirkulacija u nogama je slabija.
srećni brojevi: 11, 23, 35
boja dana: tirkizna
poruka: budi svoja i unikatna verzija.
Ribe
posao: mašta ti pomaže u rešavanju poslovnih izazova. kreativnost je na vrhuncu.
ljubav: romantični snovi se mogu ostvariti ako se odvažiš na prvi korak.
zdravlje: potreban ti je boravak pored vode ili meditacija.
srećni brojevi: 12, 16, 26
boja dana: teget
poruka: prati svoje snove.
