Dnevni horoskop za 12. april: Evo šta nam zvezde otkrivaju

Ovan

posao: danas se fokusiraj na planiranje, a ne na samu akciju. tvoje ideje su sjajne, ali im treba struktura.

ljubav: partner očekuje više pažnje. ako si slobodan/na, zanimljiv poziv stiže od osobe iz prošlosti.

zdravlje: pripazi na glavobolje, unosi više tečnosti.

srećni brojevi: 7, 21, 33

boja dana: crvena

poruka: budi strpljiv/a sa sobom.

Bik

posao: stabilnost ti je na prvom mestu. moguć je manji finansijski dobitak ili vest o povišici.

ljubav: senzualnost je pojačana. uživaj u mirnoj večeri sa voljenom osobom.

zdravlje: problemi sa grlom ili vratnim delom kičme.

srećni brojevi: 4, 18, 29

boja dana: zelena

poruka: uživaj u malim stvarima.

Blizanci

posao: tvoja komunikativnost danas otvara sva vrata. idealan dan za pregovore.

ljubav: flert je u vazduhu. tvoj šarm je neodoljiv, iskoristi to.

zdravlje: puna/o si energije, idealno vreme za trening.

srećni brojevi: 5, 12, 22

boja dana: žuta

poruka: reci ono što misliš.

Rak

posao: intuicija te ne vara. veruj svom osećaju kada su u pitanju novi saradnici.

ljubav: emocije su duboke i iskrene. porodica ti pruža potreban mir.

zdravlje: potreban ti je kvalitetan san.

srećni brojevi: 2, 11, 25

boja dana: srebrna

poruka: tvoj dom je tvoja tvrđava.

Lav

posao: danas si u centru pažnje. tvoj trud konačno biva primećen od strane nadređenih.

ljubav: strast dominira. ako si u vezi, očekuj iznenađenje.

zdravlje: srce i pritisak zahtevaju oprez.

srećni brojevi: 1, 9, 19

boja dana: zlatna

poruka: sijaš punim sjajem.

Devica

posao: detalji su tvoja snaga. danas ćeš rešiti problem koji drugi nisu mogli.

ljubav: ne analiziraj previše postupke partnera. pusti da stvari idu svojim tokom.

zdravlje: obrati pažnju na varenje.

srećni brojevi: 3, 14, 27

boja dana: siva

poruka: red donosi mir.

Vaga

posao: harmonija u kolektivu ti je bitna. danas si ti onaj ko miri suprotstavljene strane.

ljubav: balans je ključna reč. ljubavni život je stabilan i harmoničan.

zdravlje: osetljivi bubrezi, pij dosta vode.

srećni brojevi: 6, 15, 24

boja dana: roze

poruka: lepota je svuda oko tebe.

Škorpija

posao: tvoja prodornost je na vrhuncu. niko ne može da ti kaže „ne“.

ljubav: misterija koju nosiš privlači nove ljude u tvoj život.

zdravlje: regenerišeš se brže nego inače.

srećni brojevi: 8, 13, 28

boja dana: bordo

poruka: transformacija je moć.

Strelac

posao: razmišljaš o inostranstvu ili daljem usavršavanju. dobar je trenutak za planiranje puta.

ljubav: sloboda ti je važna, ali nemoj zapostaviti osobu do koje ti je stalo.

zdravlje: čuvaj se sportskih povreda.

srećni brojevi: 9, 20, 30

boja dana: ljubičasta

poruka: avantura te čeka.

Jarac

posao: disciplina se isplati. tvoji dugoročni ciljevi postaju sve opipljiviji.

ljubav: možda deluješ hladno, ali tvoja odanost je bezgranična. pokaži to delima.

zdravlje: kolena i zglobovi su osetljivi.

srećni brojevi: 10, 17, 31

boja dana: crna

poruka: rad se uvek isplati.

Vodolija

posao: inovacije su tvoje drugo ime. danas predloži nešto potpuno drugačije.

ljubav: prijateljstvo se lako može pretvoriti u nešto više.

zdravlje: cirkulacija u nogama je slabija.

srećni brojevi: 11, 23, 35

boja dana: tirkizna

poruka: budi svoja i unikatna verzija.

Ribe

posao: mašta ti pomaže u rešavanju poslovnih izazova. kreativnost je na vrhuncu.

ljubav: romantični snovi se mogu ostvariti ako se odvažiš na prvi korak.

zdravlje: potreban ti je boravak pored vode ili meditacija.

srećni brojevi: 12, 16, 26

boja dana: teget

poruka: prati svoje snove.

(Društvene mreže)