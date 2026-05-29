Ove semenke pomažu kod snižavanja holesterola

Lan je veoma hranjiva semenka, osim što pomaže kod smanjivanja holesterola, lan je dobar i za izbacivanje toksina i smanjivanja upala.

Laneno seme se pokazalo kao moćna hrana, prepuna blagodati za opšte zdravlje. Lan je toliko bogat da njegove semenke zauzimaju deveto mesto na skali 100 najhranjivijih namirnica.

U nastavku pročitajte koje sve hranljive materije možete pronaći u ovim semenkama.

Omega 3 masne kiseline

Ove masne kiseline deo su onih zdravih masti neophodnih za funkcionisanje organizma. A znate šta? Laneno seme je najbolji izvor omega 3 masnih kiselina na svetu! One su veoma važne za nas, a naše telo ih ne stvara, već moramo da ih unesemo kroz ishranu. Omega 3 masne kiseline mogu se naći u raznim semenkama, orašastim plodovima, ribi i morskim plodovima. Ipak, po količini ovog važnog sastojka, mleveni lan je nenadmašan. Eto razloga da ga uvrstite u vaš jelovnik!

Lignini

To su jedinjenja koja su deo skoro svake biljne hrane. Ipak, i ovog jedinjenja najviše ima u lanu. Po čemu su posebni? Lignini iz lana imaju svojstva antioksidanata i deluju kao fitoestrogeni – biljna varijanta estrogena. Poređenja radi, lanene semenke imaju 338 puta više lignina nego suncokretovo seme. Ova svojstva čine ga moćnim u borbi protiv brojnih bolesti i upala, a fitoestrogen vrši svoju ulogu u regulisanju nekih zdravstvenih stanja kod žena.

Sluzasta struktura

Ono po čemu su lanene semenke posebne jesta njihova sluzasta struktura. Ona su bogata rastvorljivim vlaknima koja sa vodom formiraju supstancu sličnu sluzi, pa tako utiču na bolju probavu. Ova sluz na neki način održava ravnotežu u probavi – omogućava bolje pražnjenje creva i sprečava zatvor, dok u isto vreme sprečava prebrzo pražnjenje i omogućava crevima da pokupe što više hranjivih materija iz hrane, piš minutzamene.com.

Redovnom konzumacijom lanenih semenki možete uticati na sledeće zdravstvene probleme:

Zdravlje srca

Mlevno seme lana bogato je omega 3 masnim kiselinama. Istraživanja koja su se bavila njegovim uticajem na zdravlje pokazala su da one mogu imati značajnu ulogu u smanjenju visokog krvnog pritiska i u sprečavanju artimije. Omega 3 masne kiseline sprečavaju stvrdnjavanje arterija usled stvaranja naslaga u njima i pomažu u snižavanju lošeg holesterola. U tom procesu još značajnu ulogu imaju lignini. Istraživanja su pokazala da oni smanjuju mogućnost formiranja naslaga u krvnim sudovima za čak 75%. To je, priznaćete, impozantana brojka.

Odlične za varenje

Semenke lana sadrže velike količine vlakana koja mogu da pomognu u poboljšanju zdravlja probave. Odličan je izvor rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana. Nerastvorljiva vlakna podstiču kretanje materijala kroz vaš probavni sistem.

Zahvaljujući pozitivnom dejstvu vlakana na digestivni trakt, laneno seme reguliše crevnu floru koju ujedno i obnavlja, eliminišući toksine iz organizma i poboljšavajući probavu. Na želudac deluju oblažući njegovu sluzokožu, te smanjuju probleme s povećanom kiselinom

Vlakna u sastav lanenog semena ulaze kao rastvorljiva i nerastvorljiva, blagotvorna su za probavu, zdravlje creva, održavanje idealne telesne težine i regulaciju holesterola.

Izvor proteina

Protein je važan za zdravlje kostiju, mišića, hrskavice i kože. Laneno seme je odličan izvor visokokvalitetnih biljnih proteina. Jedna kašičica lanenog semena sadrži skoro 2 grama proteina, tako da je laneno seme održiva opcija puna proteina za one koji traže alternativu izvorima životinjskih proteina.

Smanjenju upale na koži

Ne samo da su lanene semenke prepune internih nutritivnih prednosti kada se redovno jedu, već sadrže i ogromne prednosti kada se nanesu direktno na kožu. Pošto laneno seme ima visok sadržaj antiinflamatornih omega-3 masnih kiselina, može da pomogne u suzbijanju upale na koži. Takođe se pokazalo da lanena vlakna imaju efekat zarastanja kože. Jedno malo istraživanje pokazalo je da su žene koje su svakodnevno koristile laneno ulje dovele do poboljšanja elastičnosti kože, povećane hidratacije i sjajnijeg tena.

Jačaju imunitet

Kada pomenemo antioksidante, većina ljudi pomisli na čarobne moći borovnica, limuna i ostalog južng voća bogatog vitaminom C. Malo njih, ili skoro niko, i ne pomišlja da nađe ova svojstva u lanenom semenu. Lignini su puni antioksidanata koji se sjajno bore protiv raznih upalnih procesa, visrusa, bakterija, gljivica i održavaju zdravlje naših ćelija.

NAJZDRAVIJI NAČIN SPREMANJA SPANAĆA: Uz pomoć ovog trika sačuvaćete sve minerale i vitamine

(Pančevac/Kurir)