OJT Pančevo: Mladić iz Jabuke optužen za nanošenje teških telesnih povreda

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv N. R. (2006) iz Jabuke, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, stoji u saopštenju.

Okrivljenom se stavlja na teret da je 5. novembra 2024. godine, u Jabuci, drvenom daskom višestruko udarao oštećenog M. K. (1990) iz istog mesta u predelu glave i tela, a zatim nastavio napad i dok se oštećeni nalazio na zemlji, nanevši mu teške telesne povrede.

Kako se navodi, oštećeni je zadobio prelom lakatne kosti sa pomeranjem fragmenata, kao i druge povrede.

Imajući u vidu sve okolnosti slučaja, a posebno način izvršenja krivičnog dela i težinu povreda, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva meseca.

