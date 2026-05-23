Južni Banat

Telekom rekonstruiše mrežu u Kovačici i Padini

12:00

23.05.2026

U Kovačici i Padini zvanično su  počeli obimni radovi na rekonstrukciji i osavremenjivanju postojeće telekomunikacione mreže. Ovaj kapitalni projekat ima za cilj proširenje kapaciteta za priključenje na širokopojasnu mrežu, čime će se građanima omogućiti pristup najsavremenijoj optičkoj infrastrukturi.

Nakon završetka investicije, svi stanovnici ovih naselja imaće značajno brži, stabilniji i kvalitetniji internet.

Kompanija Telekom Srbija, koja intenzivno radi na modernizaciji svoje infrastrukture širom zemlje, izdala je važne smernice tokom trajanja ovog projekta:
Bez prekida signala – Tokom izvođenja građevinskih radova neće biti prekida postojećih telekomunikacionih usluga, tako da će fiksna telefonija, internet i televizija raditi neometano.

Rok za završetak – Predviđeno je da se kompletna rekonstrukcija na terenu završi u naredna dva meseca.

Sledeće lokacije 

Nakon Kovačice i Padine, u planu je nastavak modernizacije i uvođenje optike i u svim ostalim naseljenim mestima na teritoriji opštine Kovačica.
Modernizacija mreže predstavlja ključni korak u digitalizaciji lokalnih sredina, omogućavajući i seoskim domaćinstvima pristup istom kvalitetu servisa kakav postoji u velikim gradskim centrima.

(Pančevac)

