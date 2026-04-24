Održana 3. sednica Parlamenta privrednika Južnog Banata

U skladu sa planom aktivnosti 23.aprila održana je 3.sednica Parlamenta privrednika Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga. Sednica je održana po utvrđenom dnevnom redu, od usvajanja zapisnika sa 2. sednice Parlamenta privrednika, zatim je bio Izveštaj o radu PKS – RPK Pančevo za 2025.godinu i informacija o privrednim kretanjima u Južnobanatskom upravnom okrugu u 2025.godinu. Potom je usledila prezentacija „Javne nabavke – iskustva iz prakse“ i na kraju je bila diskusija.

Sednicom je predsedavao predsednik parlamenta privrednika RPK Pančevo, Borislav Dakić, a sednici je prisustvovala Tamara Ljubović direktor Direktorata za privredne parlamente Privredna komore Srbije. Usvojen je predloženi dnevni red, kao i zapisnik sa prethodne sednice i to jednoglasno.

Izveštaj o radu je predstavio Zoran Černoh, kordinator RPK Pančevo. Govorio je o rezultatima rada u prethodnoj 2025.godini. Apostrofirao je posete privrednim subjektima u kojima se razgovaralo o problemima sa kojima se susreću privrednici, kao i o skupovima koje je RPK Pančevo organizovala za potrebe privrednika. Poseban akcenat u u izveštaju je bio na aktivnostima na promovisanju digitalnih alata Privredne komore Srbije, kao što je Digitalni katalog uzvoznika i Market + za koje je je interosovanje pokazao veći broj kompanija sa našeg regiona i izvršio registraciju na pomenutim platformama. Posebno mesto u izlaganju je bilo za aktivnosti po pitanju dualnog obrazovanja. Izveštaj o radu je jednoglasno usvojen od članova Parlamenta privrednika.

Nakon toga je usledila Informacija o privrednim kretanjima regiona, koju je pripremila stručna služba, a koju su članovi Parlamenta privrednika dobili u materijalu za ovu sednicu. Informaciju je prisutnima predstavio Zoran Černoh, kordinator Regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga.

Potom je usledila prezentacija „Javne nabavke – iskustva iz prakse“ gde je izlaganje imala Marija Marković viši savetnik za privredno sistemske propise-sistem javnih nabavki u Centru za privredna pitanja PKS.

