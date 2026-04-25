Novo poglavlje za đake u Beloj Crkvi: Otvorena renovirana biblioteka OŠ „Žarko Zrenjanin“

Povodom Međunarodnog dana knjige, Osnovna škola „Žarko Zrenjanin“ u Beloj Crkvi svečano je otvorila potpuno rekonstruisan prostor školske biblioteke. Nakon višemesečnih radova, biblioteka je po prvi put od osnivanja škole dobila moderan izgled koji prati potrebe savremenih učenika.

Enterijer je u potpunosti transformisan:

Zamenjen je sav dotrajali nameštaj.

Zidovi su osveženi, a prostor modernizovan.

Biblioteka je postala toplo i inspirativno mesto za učenje i susrete.

Ovaj projekat realizovan je uz ključnu podršku lokalne samouprave i rukovodstva škole. Nova biblioteka predstavlja ulaganje u budućnost dece i šalje jasnu poruku o važnosti knjige i kulture u procesu odrastanja.

„Otvaramo novo poglavlje naše biblioteke. Dobro došli u prostor gde svaki učenik ima mesto za sanjarenje, učenje i rast!“ – poručili su iz škole na dan svečanog otvaranja.

(Pančevac)