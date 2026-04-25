Novo lice škole u Uljmi: Timskom akcijom osveženo igralište

ULJMA – Osnovna škola „Branko Radičević“ u Uljmi zasijala je novim sjajem zahvaljujući uspešno realizovanoj radnoj akciji uređenja školskog dvorišta. Školsko igralište, koje je omiljeno mesto okupljanja učenika, dobilo je živopisne boje i potpuno novi izgled.

Ova inicijativa okupila je zaposlene u školi koji su, uz puno truda i pozitivne energije, radili na osvežavanju prostora za igru. U akciji su učestvovali Tamara Komnenov, Aleksandra Čečarić, Saška Ranić, Suzana Milunov, Atila Junigli i Marko Jovanović. Njihovo zalaganje doprinelo je tome da dvorište postane bezbednije, lepše i inspirativnije okruženje za boravak dece.

Pored zaposlenih u školi, veliku podršku pružili su i radnici JKP „Drugi oktobar“ Vršac, koji su svojom mehanizacijom i ljudstvom pomogli da se radovi završe brzo i kvalitetno.

Ova akcija je snažan primer zajedništva i dokaz kako se saradnjom lokalne samouprave i obrazovnih institucija mogu stvoriti znatno bolji uslovi za najmlađe sugrađane. Živopisne boje na igralištu sada su spremne da dočekaju mališane, pružajući im lepši ambijent za odrastanje i sportske aktivnosti.

(Pančevac/S.L)