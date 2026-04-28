Zoja Zec i ŠK „Aljehin” zasijali na svetskom šampionatu

28.04.2026

Foto: ŠK „Aljehin"

Mladi šahisti pančevačkog kluba „Aljehin” ostvarili su istorijski uspeh na Svetskom prvenstvu za kadete i omladince u ubrzanom i brzopoteznom šahu (FIDE World Cadet & Youth Rapid and Blitz Championship). U konkurenciji najboljih mladih umova sveta, Pančevo je dobilo svetsku medalju.

Zoja Zec donela bronzu Srbiji i Pančevu
Najveći uspeh ostvarila je Zoja Zec, koja je nastupajući za reprezentaciju Srbije u ekipnom delu takmičenja osvojila treće mesto i bronzanu medalju. Zoja je u timu sa Verom Vujović i Dariom Timofejevom pokazala izuzetnu preciznost i smirenost pod velikim pritiskom svetske scene.

Pančevački trio u dresu reprezentacije
Pored Zoje, izuzetan kvalitet potvrdili su i Dunja Milojević i Vuk Kanački. Činjenica da su svo troje nastupali na poziv selektora za nacionalni tim Srbije u svojim uzrasnim kategorijama govori o dominaciji pančevačke škole šaha na državnom nivou.
Tokom šampionata, mladi Pančevci su se suočili sa budućim velemajstorima, pokazavši visok nivo discipline, sportskog karaktera i šahovskog znanja u najbržim disciplinama.

Potvrda vrhunskog rada
Za ŠK „Aljehin” ovaj uspeh je kruna kontinuiranog rada sa najmlađima. Nastup na svetskom nivou doneo je takmičarima neprocenjivo iskustvo i uvid u najsavremenije trendove svetskog šaha, što će biti ogroman podsticaj za njihovu dalju karijeru.

(Pančevac/S.L)

