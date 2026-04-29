Sećanje na vitezove: Ulice heroja Lazara Tišme i Dorina Đule

Komisija za podizanje spomenika i određivanje naziva ulica i trgova Skupštine grada Pančeva usvojila je danas inicijativu Udruženja „Da se ne zaborave“ i Mesne zajednice „Kotež“ Pančevo o promeni naziva pojedinih ulica na teritoriji grada, a doneti zaključak upućen je u dalju proceduru nadležnim organima.

U skladu sa usvojenom inicijativom, u naselju Kotež Ulica Stara bi trebalo da nositi naziv Ulica heroja Lazara Tišme, a u Banatskom Novom Selu Ulica Narodne revolucije bi trebalo bita preimenovana u Ulicu heroja Dorina Đule.

Odluka je doneta na dan kada se obeležava 27 godina od pogibije pančevačkog heroja Lazar Tišma na Košarama, jednog od najtežih i najherojskijih stradanja u novijoj istoriji Srbije, u kojoj je život izgubilo ukupno 108 pripadnika Vojske Jugoslavije.

Među njima je i pančevački heroj čije ime će ponosno nosi ulica u njegovom gradu, kao trajno sećanje na njegovu žrtvu i hrabrost.

Takođe, ovom odlukom odaje se počast i Dorinu Đuli iz Banatskog Novog Sela, prvom stradalom vojniku na Kosovu i Metohiji, čije će ime ostati upisano u sećanje zajednice kroz naziv ulice.

Inicijativa za preimenovanje ulica predstavlja izraz kolektivnog pamćenja, poštovanja i odgovornosti da se imena heroja sačuvaju od zaborava i prenesu budućim generacijama.

Pančevci nastavljaju da neguju kulturu sećanja i da dostojno obeležavaju imena onih koji su dali život za otadžbinu, čuvajući istinu o njihovoj žrtvi i značaju za našu zajednicu.

