Pančevo odalo počast heroju Lazaru Tišmi

Pančevo je danas dostojanstveno obeležilo 27 godina od pogibije svog sugrađanina, heroja sa Košara, Lazara Tišme, u jednoj od najtežih i najherojskijih bitaka u novijoj istoriji Srbije, u kojoj je život izgubilo 108 pripadnika Vojske Jugoslavije.

Komemorativni skup okupio je predstavnike Vojske Srbije, veterane, porodice poginulih heroja, predstavnike Srpske pravoslavne crkve, udruženja, predstavnike ambasada, kao i brojne građane koji su zajedno odali počast onima koji su živote položili braneći otadžbinu.

Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva obraćajući se prisutnima, istakao je da Košare predstavljaju simbol hrabrosti, požrtvovanja i ljubavi prema otadžbini.

„Danas se nismo okupili samo zbog jednog datuma, već zbog imena koja ne smemo da zaboravimo. Košare su simbol otpora, junaštva i ljubavi prema Srbiji. Mladi ljudi, skoro deca, stali su pred mnogo jačeg neprijatelja, braneći granicu svoje zemlje. Zaboravljajući na strah, jer su znali šta brane. Srbija, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, neguje kulturu sećanja, čuva istinu o svojoj prošlosti i pokazuje poštovanje prema svima koji su dali život za otadžbinu“, poručio je gradonačelnik Stevanović.

Program je započeo izvođenjem himne Republike Srbije u izvođenju Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, najstarijeg pevačkog društva na Balkanu, nakon čega je usledio blagoslov protojereja–stavrofora Radoslava Radmanovića. Tokom večeri smenjivali su se govori, muzički i umetnički nastupi, kao i svedočenja učesnika bitke na Košarama, čime je stvorena snažna i emotivna atmosfera sećanja i zahvalnosti.

„Lazar Tišma nije samo ime, on je simbol mladosti, hrabrosti i žrtve. Naš sugrađanin, naš ponos. Njegovo ime ostaje trajno upisano u slobodu koju danas živimo. Lazar živi u sećanju ovog grada i živeće dokle god ga budemo pominjali ponosno. Neka nam ovaj dan bude zavet da budemo ljudi koji ne zaboravljaju. Da budemo dostojni onih koji su dali najviše za Srbiju“, istakao je Aleksandar Stevanović.

Tom prilikom saopšteno je i da je Komisija za podizanje spomenika i određivanje naziva ulica i trgova Skupštine grada Pančeva usvojila je inicijativu Udruženja „Da se ne zaborave“ i Mesne zajednice „Kotež“ da ulica Stara ponese naziv Heroja Lazara Tišme, a u Banatskom Novom Selu ulica Narodne revolucije dobije ime Heroja Dorina Đule. Zaključak Komisije upućen je u dalju proceduru.

U okviru programa nastupili su brojni učesnici, govornici, umetnici i recitatori koji su svojim izvođenjima doprineli svečanom i emocionalnom tonu večeri. Najmlađi članovi KUD „Abrašević“, Bokserskog kluba „Profesionalac“ i udruženja „Vitezovi Svetog Vida“ položili su 108 kala u znak sećanja na poginule heroje sa Košara, a predsednik udruženja „Da se ne zaborave“, Miroslav Janić je podelio zahvalnice učesnicima programa.

Komemorativni skup su organizovala udruženje „Da se ne zaborave“, „Veterani 72. specijalne“ i Fondacija „Svetozr Miletić“, a protekao je u duhu zajedništva, poštovanja i duboke zahvalnosti, uz poruku da Pančevo heroje nikada neće zaboraviti, ostavljajući trajni zavet budućim generacijama.

Grad Pančevo ostaje posvećen negovanju kulture sećanja i očuvanju istine o onima koji su dali najviše za slobodu Srbije.

