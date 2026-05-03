Debeljača se sprema za spektakl: Najavljena 26. Gulašijada i karneval

U Debeljači su u punom jeku pripreme za 26. Gulašijadu i karneval, jednu od najomiljenijih manifestacija u regionu, koja će se održati 30. maja. Ovaj događaj decenijama unazad spaja kulinarsku tradiciju, kreativnost i vrhunsku zabavu, privlačeći hiljade posetilaca.

Glavni deo programa čini čuveno takmičenje u kuvanju gulaša, gde će majstori kotlića ukrstiti varjače u borbi za titulu najboljeg. Pored mirisa začina, ulicama Debeljače zavladaće i prava karnevalska atmosfera zahvaljujući šarenim maskama i defileu učesnika.

Julijana Berkan, predsednica Saveta Mesne zajednice Debeljača, potvrdila je da vlada veliko interesovanje za ovogodišnji program.

Organizatori su pripremili sadržaje za sve generacije, uz akcenat na negovanje zajedništva i dobrog raspoloženja.

Svi zainteresovani koji žele da se takmiče u kuvanju ili učestvuju u karnevalu mogu se prijaviti putem Mesne zajednice Debeljača na broj telefona 013/664-159, gde su dostupne i sve dodatne informacije.

