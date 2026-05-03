Veliki uspeh džudista iz Kovačice: OŠ „Mlada pokolenja“ treća u regionu

Takmičari džudo kluba „Jedinstvo“ ostvarili su izvanredne rezultate na regionalnom prvenstvu, predstavljajući svoje škole u konkurenciji od čak 722 takmičara iz 175 obrazovnih ustanova.

Iako je kovačička sekcija nastupila sa malim brojem boraca, kvalitet njihovih nastupa bio je presudan. Osnovna škola „Mlada pokolenja“ iz Kovačice zauzela je visoko 3. mesto u ukupnom plasmanu škola.

Najsjajnija odličja i prva mesta osvojili su Ivan Glozik i Una Cicka, dok je Damian Cicka zabeležio jednu pobedu. Ovim trijumfom, Ivan Glozik je izborio pravo da predstavlja svoju školu na predstojećoj Školskoj olimpijadi Srbije, koja će se održati 5. maja u SC „Šumice“ u Beogradu.

Kolektiv škole i klub čestitaju mladim sportistima na srčanosti i dostojanstvenom predstavljanju Kovačice na jednom od najmasovnijih takmičenja u sezoni.

(Pančevac/S.L)