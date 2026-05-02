Virtuozna dela Isaja i Paganinija u Pančevu: Solistički koncert violiniste Luke Balaša

10:30

02.05.2026

Ljubitelji klasične muzike u Pančevu imaće priliku da u sredu, 6. maja, u dvorani Kulturnog centra, prisustvuju nesvakidašnjem umetničkom događaju. Istaknuti violinista Luka Balaš izvešće remek-dela Isaja, Paganinija i Mendelsona, uz klavirsku podršku Kristine Krstić i gostovanje mlade nade na mandolini, Janje Plavšić.

Scena Kulturnog centra Pančevo biće rezervisana za vrhunski muzički doživljaj u sredu, 6. maja 2026. godine, sa početkom u 19.00 časova. Naš sugrađanin i jedan od najperspektivnijih violinista svoje generacije, Luka Balaš, predstaviće se domaćoj publici zahtevnim programom koji spaja tehničko savršenstvo i duboku emociju.
Na koncertnom repertoaru naći će se neka od najznačajnijih dela violinske literature:
Ežen Isaj: Sonata za solo violinu br. 2, „Obsession“ – delo koje pomera granice izvođačkog umeća;
Nikolo Paganini: Kaprič br. 9;
Feliks Mendelson: Prvi stav čuvenog Koncerta za violinu u e-molu.
Luku Balaša će na klaviru pratiti dr umet. Kristina Krstić, dok će posebno osveženje večeri biti nastup Janje Plavšić, talentovane mandolinistkinje i učenice SMŠ „Jovan Bandur“.

O umetniku:
Luka Balaš (1993) je ime koje se godinama vezuje za najviše domete domaće klasične scene. Od prvih koraka u Pančevu, preko Škole za muzičke talente u Ćupriji, do master studija na beogradskom FMU u klasi prof. Gordane Matijević, Balaš je nizao nagrade i laureate na međunarodnim takmičenjima. Danas svoje znanje prenosi mladim generacijama kao profesor violine, dokazujući da se vrhunski talenat i pedagoški rad savršeno dopunjuju.

Ulaz na koncert je slobodan, što je dodatni poziv svim sugrađanima da podrže domaću umetničku scenu i uživaju u večeri posvećenoj vanvremenskoj muzici.

(Pančevac)

