Korak do finala: Vojvodina slavila protiv Dinama

Rukometaši Vojvodine upisali su pobedu u prvoj utakmici polufinala plej-ofa. U Pančevu su bili bolji od Dinama sa 34:25.

Domaća ekipa bolje je ušla u meč i brzo povela sa 2:0, ipak tim iz Novog Sada je ubrzo uspeo da preokrene rezultat u i već na isteku desetog minuta igre Vojvodina imala tri gola prednosti.

Do kraja poluvremena Dinamo je uspeo da smanji zaostatak, tako da se na pauzu otišlo pri rezultatu 15:14 za Novosađane.

U drugom delu susreta mnogo bolja igra i agresivnija igra izabranika trenera Matića koji su diktirali tempo i nisu dozvolili domaćinu da se rezultatski približi niti da zapreti. Na kraju ubedljiva pobeda Vojvodine 34:25 za vođstvo od 1:0 u polufinalnoj seriji.

Druga utakmica polufinala plej ofa između Vojvodine i Dinama iz Pančeva na programu je u petak 8.maja u Novom Sadu u Sportskom centru Slana bara.

