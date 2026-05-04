Mala Milica biciklom do Temišvara za lečenje Danice Dučić

JABUKA – Od humanosti do pedala – jedna devojčica iz Jabuke pokazuje da za veliko srce nisu potrebne godine. Milica Jončeski i njen otac krenuće biciklima put Temišvara, sa samo jednim ciljem – da pomognu svojoj maloj sugrađanki u borbi za ozdravljenje, prenosi RTV/Aleksandra Masl.

Dok mnogi njeni vršnjaci slobodno vreme provode zabavljajući se, Milica Jončeski iz Jabuke odlučila je da kilometre pretvori u nadu. Zajedno sa ocem, biciklima će preći put do Temišvara kako bi skrenula pažnju na humanitarnu akciju za svoju sugrađanku kojoj je pomoć neophodna.

„Planirano je da 1. maja krenemo iz Pančeva i vozimo do Temišvara za našu malu sugrađanku Danicu Dučić. Počeli smo sa novom akcijom ‘Pedala zdravlja’, uz podršku Udruženja ‘Drug sa druma, vozači sa srcem’. Svakako smo imali u planu da odemo do Rumunije i kada smo videli apel na društvenim mrežama za Danicu, odlučili smo da iskoristimo otvaranje graničnog prelaza i vozimo bicikl do Temišvara, kako bismo joj pružili podršku“, kaže Milica Jončeski.

Svaki okret pedale biće simbol podrške i poziv ljudima da se uključe i pomognu.

„Ko želi i ko je u mogućnosti, može pomoći tako što će poslati SMS poruku 434 na 3800, da zajedno pomognemo Danici“, dodaje Milica Jončeski.

Na put dug nekoliko stotina kilometara, Milica i njen otac ne nose samo sportsku opremu, već i poruku da humanost nema granice, ni kad su u pitanju kilometri, a ni godine.

(RTV /Aleksandra Masl)