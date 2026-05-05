Mašta dobija krila: Kreativna radionica „Prolećni let“ u Jabuci

Dom kulture „Kočo Racin“ iz Jabuke poziva svu decu i ljubitelje umetnosti da se pridruže jedinstvenom prolećnom druženju. U sredu, 8. maja sa početkom u 16 časova, prostorije Doma kulture pretvoriće se u pravu malu umetničku laboratoriju pod nazivom „Prolećni let“.

Ova kreativna radionica osmišljena je da slavi dolazak najlepšeg godišnjeg doba kroz rad i igru. Učesnici će imati priliku da ožive simbole proleća – leptire i ptice – koristeći raznobojni krep papir, komadiće tekstila i razne ukrasne krpice.

Šta očekuje učesnike?

Fokus radionice je na razvijanju mašte i finih motoričkih veština. Deca će kroz kombinovanje različitih materijala i tekstura kreirati unikatne radove koji pršte od boja. Posebna čar ove radionice je u tome što se kreativni proces ne završava samo izradom:

Trajna uspomena: Svaki učesnik će svoj rad moći da urami na licu mesta.

Poklon za dom: Uramljena umetnička dela mališani nose kući kao prelepu uspomenu na ovo druženje ili kao savršen prolećni poklon za roditelje i prijatelje.

Pozivamo sve mališane da nam se pridruže, ponesu dobro raspoloženje i „polete“ sa nama u svet kreative!

Vidimo se 8. maja u 16 časova u Domu kulture!

(Pančevac/S.L)