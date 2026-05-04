BESPLATAN KAJAK NA TAMIŠU: Pančevci, uživajte u letnjim aktivnostima na vodi!

PANČEVO – U okviru zajedničkog projekta Sportskog kluba „Sportiko“ i Sportskog saveza Pančevo pod nazivom „Leto na Tamišu“, svim građanima biće omogućeno da potpuno besplatno uživaju u čarima rekreacije na vodi.

Od 1. maja pa sve do 31. avgusta, Pančevci imaju priliku da iskoriste besplatne termine za rekreativnu vožnju kajaka i dožive Tamiš iz potpuno nove perspektive.

Termini vožnji:

Za sve zainteresovane obezbeđena su tri termina nedeljno:

Utorkom u 17:00č

Četvrtkom u 17:00č

Nedeljom u 09:00č

Važne informacije i prijave:

Organizatori napominju da je broj mesta po terminu ograničen, stoga je obavezno zakazivanje unapred.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti ili dobiti dodatne informacije pozivom na broj telefona:

📞 064-226-8375 (trener Ivan)

Ne propustite priliku da ovo leto provedete aktivno, u prirodi i uz odlično društvo na reci!

(Pančevac/S.L)