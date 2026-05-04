Plandište: 50 ugovora za energetsku obnovu domova

U Plandištu su potpisani trojni ugovori između korisnika, izvođača radova i lokalne samouprave, čime je nastavljena uspešna realizacija programa energetske efikasnosti.

Predsednik opštine Jovan Repac uručio je ukupno 50 ugovora, od kojih je 28 namenjeno kategoriji ostalih građana, dok su 22 ugovora dodeljena socijalno ranjivim grupama.

Značajna sredstva države i lokalne samouprave

Ukupna vrednost ovog ciklusa iznosi preko 12,7 miliona dinara. Ministarstvo rudarstva i energetike podržalo je program sa 9.101.414 dinara, dok je opština Plandište iz sopstvenih sredstava izdvojila 3.600.000 dinara (2 miliona prvobitno planiranih budžetom i dodatnih 1,6 miliona dinara).

Predsednik opštine Jovan Repac istakao je da energetska efikasnost više nije samo tema razgovora, već stvarnost u domovima građana.

– Ovi ugovori su siguran korak ka unapređenju kvaliteta života. Kroz ovaj program omogućavamo smanjenje troškova energije, bolji komfor stanovanja, ali i odgovorniji odnos prema životnoj sredini – poručio je Repac.

Subvencije i do 90 odsto vrednosti radova

Novina ovog poziva su značajno veći procenti subvencija. Dok su građani mogli da ostvare do 65 odsto povraćaja sredstava za investicije poput zamene stolarije, izolacije, ugradnje toplotnih pumpi i solarnih panela, za socijalno ugrožene stanovnike obezbeđene su subvencije i do 90 odsto vrednosti radova.

Opština Plandište ovaj program sprovodi kontinuirano od 2021. godine, a u proteklih pet godina potpisano je ukupno 126 ugovora, čime je značajan broj domaćinstava u ovoj opštini postao energetski efikasniji.

