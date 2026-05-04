Grad Vršac se uključuje u program „Ritam Evrope – Srbija u ritmu Evrope“

Grad Vršac uključuje se u prestižni televizijski program „Ritam Evrope – Srbija u ritmu Evrope“, namenjen deci i omladini srednjoškolskog uzrasta, kao i mladima do 24 godine, koji kroz muziku, ples i scenski nastup predstavljaju svoj grad i jednu od evropskih zemalja dodeljenu od strane organizatora.

Tim povodom, gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović održala je sastanak u Maloj sali Gradske kuće sa predstavnicima TV Prve i organizatorima ovog renomiranog programa, koji već godinama okuplja mlade talente iz do 24 grada i opštine Srbije, kao i iz zemalja regiona.

Gradonačelnica Dragana Mitrović poželela je gostima srdačnu dobrodošlicu i izrazila veliko zadovoljstvo što je Vršac i od ove godine deo projekta „Ritam Evrope“, istakavši da je reč o izuzetnoj prilici za mlade sugrađane da pokažu svoj talenat, steknu nova iskustva i na najbolji način promovišu svoj grad širom Srbije i regiona.

Na sastanku su prisustvovali direktori Hemijsko-medicinske škole, Tehničke škole „Nikola Tesla“, Poljoprivredne škole, i Gimnazije, zajedno sa pedagozima i psiholozima ovih obrazovnih ustanova. Takođe, podršku projektu pružili su i predstavnici kulturno-umetničkih društava GKUD „Laza Nančić“, KUD „Sveti Sava“ iz Velikog Središta, KUD „Vinogradi“ iz Gudurice, kao i predstavnici plesnih i baletskih klubova.

Nakon prezentacije projekta koju je održao direktor programa Igor Karadarević, dogovoren je termin audicije za izbor predstavnika Vršca, koja će biti održana 14. maja u Kongresnoj dvorani Centra Milenijum.

Učešće u programu za vršačku omladinu podrazumeva potpuno besplatnu obuku iz oblasti pevanja, plesa, televizijskog i scenskog nastupa, čime će mladi dobiti priliku da razvijaju svoje talente i predstavljaju Vršac na velikoj regionalnoj sceni.

Finalno takmičenje biće održano u gradu pobedniku za 2025. godinu, uz direktan televizijski prenos na nacionalnim televizijama širom regiona.

Grad Vršac ovim projektom još jednom potvrđuje svoju posvećenost mladima, kulturi i promociji talenata, pružajući novim generacijama priliku da zablistaju na velikoj evropskoj sceni.

(Grad Vršac)