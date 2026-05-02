Poslanik Mladenović: Ovo je pobeda znanja

U Mašinskoj školi „Pančevo” danas je svečano otvoren Trening centar za dualno i celoživotno obrazovanje, a ceremoniji je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Naravno, prvi čovek države je bio u centru pažnje svih medija, a nas je, pored toga, kao novinare najstarijih lokalnih novina na Balkanu zanimalo i kako razmišljaju Pančevci.

Direktor Mašinske škole „Pančevo” Nenad Dojčinović bio je kratak i jasan:

– Otvaranje trening centra, uz posetu predsednika Republike Srbije, izuzetno je značajno, ne samo za Mašinsku školu „Pančevo”, već i za obrazovni sistem naše zemlje. Trening centar će, pored same realizacije dualnog obrazovanja, omogućiti i značajan iskorak kada se radi o neformalnom obrazovanju u vidu prekvalifikacija i dokvalifikacija ljudi koji se nalaze na tržištu rada, čime na dinamičniji nacin odgovaramo potrebama privrede – ne samo sa područja našeg grada. Učenici Mašinske škole „Pančevo” danas su dobili jedno bezbedno i savremeno opremljeno mesto, gde ce imati mogućnosti za sticanje najvećeg mogućeg nivoa znanja radeći na savremenoj opremi.

Na skupu su bili svi bitni lokalni lideri vladajuće Srpske napredne stranke, poput predsednika Skupštine grada Pančeva Tigrana Kiša i graonačelnika Aleksandra Stevanovića, a jedan od njih – Marko Mladenović, poslanik u Narodnoj Skupštini Srbije – rado se odazvao našem pozivu da govori za „Pančevac”:

– Otvaranje trening centra u Mašinskoj školi Pančevo svakako predstavlja jednu od najvažnijih investicija kada se radi o obrazovanju u našem gradu u poslednjih nekoliko decenija. Ovo je i poruka da država i grad čine sve da, kroz obrazovanje i rad, daju šansu mladima da napreduju, grade budućnost i ostanu u svojoj zemlji. Zahvaljujući odgovornoj politici koju sprovodi SNS danas imamo snagu da ulažemo u velike stvari koje direktno usmeravaju mlade ka boljem sutra, ka njihovom usavršavanu, što je jedan od temelja politike naše stranke – rekao je Mladenović.

Mladenović: Trening centar će omogućiti učenicima da steknu znanja i praktične veštine u uslovima koji prate najmodernije standarde. Ovo je najbolji primer kako se na najbolji mogući način povezuju obrazovanje, privreda i budućnost naše zemlje.

Narodni poslanik je zaključio:

– Ovo je veliki trenutak za obrazovanje u našem gradu na koji možemo da budemo zaista ponosni. Ovo je pobeda znanja, rada i Srbije koja ne odustaje od svoje budućnosti. I dalje ćemo se boriti za nove investicije i prilike, za to da mladi imaju još bolje uslove za život, jer su mladi budućnost Srbije.

Vučić u Pančevu: Ovo je simbol vere u mlade naraštaje