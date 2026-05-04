Dnevni horoskop za 4. maj: Evo ko treba da ostane veran svom tempu, a ko da postupi diplomatski

♈ Ovan (21. mart – 19. april)

Posao: Subota je idealna za završavanje zaostalih kućnih obaveza. Profesionalni planovi miruju.

Ljubav: Partner želi avanturu ili izlet. Slobodni Ovnovi privlače pažnju harizmom.

Zdravlje: Višak energije utrošite na trening ili šetnju.

Srećni brojevi: 9, 14, 27.

Boja dana: Narandžasta.

Savet: Ne trošite novac na nepotrebne sitnice.

Poruka: Vaša energija je danas zarazna, širite optimizam.

♉ Bik (20. april – 20. maj)

Posao: Razmišljate o novom izvoru prihoda. Danas je dan za planiranje, ne za akciju.

Ljubav: Uživajte u mirnoj večeri uz dobru hranu i razgovor sa voljenom osobom.

Zdravlje: Moguća je ukočenost vrata. Prijaće vam masaža.

Srećni brojevi: 6, 11, 22.

Boja dana: Ružičasta.

Savet: Poslušajte savet starijeg člana porodice.

Poruka: Strpljenje je ključ vašeg unutrašnjeg mira.

♊ Blizanci (21. maj – 20. jun)

Posao: Mnogo poziva i poruka obeležiće prepodne. Ostanite fokusirani na prioritete.

Ljubav: Zanimljivo poznanstvo preko prijatelja. Zauzeti Blizanci planiraju putovanje.

Zdravlje: Smanjite unos kofeina, potreban vam je pravi odmor.

Srećni brojevi: 5, 13, 21.

Boja dana: Svetlo plava.

Savet: Ne obećavajte više nego što možete da ispunite.

Poruka: Vaša radoznalost vas vodi na neočekivana mesta.

♋ Rak (21. jun – 22. jul)

Posao: Finansijska pitanja dolaze u prvi plan. Mogući su neplanirani troškovi za dom.

Ljubav: Emotivna stabilnost vam je najvažnija. Partner vam pruža punu podršku.

Zdravlje: Osetljiv stomak. Birajte laganu hranu.

Srećni brojevi: 2, 17, 33.

Boja dana: Bela.

Savet: Odvojite vreme za meditaciju ili tišinu.

Poruka: Slušajte svoje srce, ono zna pravi put.

♌ Lav (23. jul – 22. avgust)

Posao: Danas ste u centru pažnje gde god se pojavite. Iskoristite to za umrežavanje.

Ljubav: Strast je na vrhuncu. Slobodni Lavovi su spremni za novi početak.

Zdravlje: Odlično se osećate, ali ne preterujte sa fizičkim naporom.

Srećni brojevi: 1, 8, 19.

Boja dana: Zlatna.

Savet: Budite velikodušni, vratiće vam se višestruko.

Poruka: Danas je vaš dan da zasijate u punom sjaju.

♍ Devica (23. avgust – 22. septembar)

Posao: Analizirate proteklu nedelju i pravite spisak za ponedeljak. Odmorite mozak.

Ljubav: Povučeni ste u sebe. Partneru je potrebno više objašnjenja za vaše raspoloženje.

Zdravlje: Potreban vam je detoks organizma. Pijte više čajeva.

Srećni brojevi: 4, 15, 29.

Boja dana: Maslinasto zelena.

Savet: Pustite stvari da idu svojim tokom, ne možete sve kontrolisati.

Poruka: Mir dolazi iz prihvatanja nesavršenosti.

♎ Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Posao: Odličan dan za timske aktivnosti ili neformalne dogovore sa kolegama.

Ljubav: Društveni život je veoma aktivan. Moguće je romantično iznenađenje.

Zdravlje: Pripazite na bubrege i unosite dovoljno tečnosti.

Srećni brojevi: 7, 20, 31.

Boja dana: Lavanda.

Savet: Pronađite balans između tuđih potreba i svojih želja.

Poruka: Harmonija sa okolinom donosi vam sreću.

♏ Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Posao: Ambiciozni ste čak i vikendom. Razmišljate o velikim promenama u karijeri.

Ljubav: Intenzivni razgovori sa voljenom osobom vode ka dubljem poverenju.

Zdravlje: Regenerišite se kroz san i kvalitetan odmor.

Srećni brojevi: 3, 10, 25.

Boja dana: Crna.

Savet: Ne reagujte na provokacije iz okruženja.

Poruka: Vaša snaga je u vašoj tišini i fokusu.

♐ Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Posao: Inspiracija vam dolazi iz knjiga ili putovanja. Planirate usavršavanje.

Ljubav: Sloboda vam je bitna, ali neko vam polako osvaja srce svojom inteligencijom.

Zdravlje: Odlično, puni ste optimizma i vitalnosti.

Srećni brojevi: 12, 24, 35.

Boja dana: Purpurna.

Savet: Podelite svoje ideje sa nekim kome verujete.

Poruka: Širenje vidika donosi nove životne šanse.

♑ Jarac (22. decembar – 19. januar)

Posao: Danas rešavate neko pitanje nasledstva ili zajedničkih ulaganja.

Ljubav: Vernost i posvećenost su u prvom planu. Izbegavajte ljubomorne scene.

Zdravlje: Mogući su bolovi u leđima ili kolenima.

Srećni brojevi: 8, 16, 30.

Boja dana: Tamno siva.

Savet: Odmorite se od ozbiljnih tema bar na par sati.

Poruka: Doslednost je vaš put do vrha.

♒ Vodolija (20. januar – 18. februar)

Posao: Partnerstva su danas ključna. Neko od prijatelja vam nudi zanimljivu saradnju.

Ljubav: Dan je stvoren za druženje i smeh. Slobodni mogu sresti nekog posebnog.

Zdravlje: Osetljivi zglobovi ruku.

Srećni brojevi: 11, 22, 34.

Boja dana: Tirkizna.

Savet: Budite spremni na kompromise u komunikaciji.

Poruka: Povežite se sa ljudima koji vas inspirišu.

♓ Ribe (19. februar – 20. mart)

Posao: Rutinske obaveze vam oduzimaju više vremena nego što ste planirali.

Ljubav: Sanjarite o nekome iz prošlosti. Pokušajte da se fokusirate na sadašnjost.

Zdravlje: Pad imuniteta. Unosite više vitamina C.

Srećni brojevi: 7, 18, 26.

Boja dana: Srebrna.

Savet: Ne preuzimajte na sebe tuđe brige i probleme.

Poruka: Vaša intuicija je nepogrešiva, verujte joj.

