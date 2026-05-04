Dnevni horoskop za 4. maj: Evo ko treba da ostane veran svom tempu, a ko da postupi diplomatski

04.05.2026
♈ Ovan (21. mart – 19. april)
Posao: Subota je idealna za završavanje zaostalih kućnih obaveza. Profesionalni planovi miruju.
Ljubav: Partner želi avanturu ili izlet. Slobodni Ovnovi privlače pažnju harizmom.
Zdravlje: Višak energije utrošite na trening ili šetnju.
Srećni brojevi: 9, 14, 27.
Boja dana: Narandžasta.
Savet: Ne trošite novac na nepotrebne sitnice.
Poruka: Vaša energija je danas zarazna, širite optimizam.
♉ Bik (20. april – 20. maj)
Posao: Razmišljate o novom izvoru prihoda. Danas je dan za planiranje, ne za akciju.
Ljubav: Uživajte u mirnoj večeri uz dobru hranu i razgovor sa voljenom osobom.
Zdravlje: Moguća je ukočenost vrata. Prijaće vam masaža.
Srećni brojevi: 6, 11, 22.
Boja dana: Ružičasta.
Savet: Poslušajte savet starijeg člana porodice.
Poruka: Strpljenje je ključ vašeg unutrašnjeg mira.
♊ Blizanci (21. maj – 20. jun)
Posao: Mnogo poziva i poruka obeležiće prepodne. Ostanite fokusirani na prioritete.
Ljubav: Zanimljivo poznanstvo preko prijatelja. Zauzeti Blizanci planiraju putovanje.
Zdravlje: Smanjite unos kofeina, potreban vam je pravi odmor.
Srećni brojevi: 5, 13, 21.
Boja dana: Svetlo plava.
Savet: Ne obećavajte više nego što možete da ispunite.
Poruka: Vaša radoznalost vas vodi na neočekivana mesta.
♋ Rak (21. jun – 22. jul)
Posao: Finansijska pitanja dolaze u prvi plan. Mogući su neplanirani troškovi za dom.
Ljubav: Emotivna stabilnost vam je najvažnija. Partner vam pruža punu podršku.
Zdravlje: Osetljiv stomak. Birajte laganu hranu.
Srećni brojevi: 2, 17, 33.
Boja dana: Bela.
Savet: Odvojite vreme za meditaciju ili tišinu.
Poruka: Slušajte svoje srce, ono zna pravi put.
♌ Lav (23. jul – 22. avgust)
Posao: Danas ste u centru pažnje gde god se pojavite. Iskoristite to za umrežavanje.
Ljubav: Strast je na vrhuncu. Slobodni Lavovi su spremni za novi početak.
Zdravlje: Odlično se osećate, ali ne preterujte sa fizičkim naporom.
Srećni brojevi: 1, 8, 19.
Boja dana: Zlatna.
Savet: Budite velikodušni, vratiće vam se višestruko.
Poruka: Danas je vaš dan da zasijate u punom sjaju.
♍ Devica (23. avgust – 22. septembar)
Posao: Analizirate proteklu nedelju i pravite spisak za ponedeljak. Odmorite mozak.
Ljubav: Povučeni ste u sebe. Partneru je potrebno više objašnjenja za vaše raspoloženje.
Zdravlje: Potreban vam je detoks organizma. Pijte više čajeva.
Srećni brojevi: 4, 15, 29.
Boja dana: Maslinasto zelena.
Savet: Pustite stvari da idu svojim tokom, ne možete sve kontrolisati.
Poruka: Mir dolazi iz prihvatanja nesavršenosti.
♎ Vaga (23. septembar – 22. oktobar)
Posao: Odličan dan za timske aktivnosti ili neformalne dogovore sa kolegama.
Ljubav: Društveni život je veoma aktivan. Moguće je romantično iznenađenje.
Zdravlje: Pripazite na bubrege i unosite dovoljno tečnosti.
Srećni brojevi: 7, 20, 31.
Boja dana: Lavanda.
Savet: Pronađite balans između tuđih potreba i svojih želja.
Poruka: Harmonija sa okolinom donosi vam sreću.
♏ Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)
Posao: Ambiciozni ste čak i vikendom. Razmišljate o velikim promenama u karijeri.
Ljubav: Intenzivni razgovori sa voljenom osobom vode ka dubljem poverenju.
Zdravlje: Regenerišite se kroz san i kvalitetan odmor.
Srećni brojevi: 3, 10, 25.
Boja dana: Crna.
Savet: Ne reagujte na provokacije iz okruženja.
Poruka: Vaša snaga je u vašoj tišini i fokusu.
♐ Strelac (22. novembar – 21. decembar)
Posao: Inspiracija vam dolazi iz knjiga ili putovanja. Planirate usavršavanje.
Ljubav: Sloboda vam je bitna, ali neko vam polako osvaja srce svojom inteligencijom.
Zdravlje: Odlično, puni ste optimizma i vitalnosti.
Srećni brojevi: 12, 24, 35.
Boja dana: Purpurna.
Savet: Podelite svoje ideje sa nekim kome verujete.
Poruka: Širenje vidika donosi nove životne šanse.
♑ Jarac (22. decembar – 19. januar)
Posao: Danas rešavate neko pitanje nasledstva ili zajedničkih ulaganja.
Ljubav: Vernost i posvećenost su u prvom planu. Izbegavajte ljubomorne scene.
Zdravlje: Mogući su bolovi u leđima ili kolenima.
Srećni brojevi: 8, 16, 30.
Boja dana: Tamno siva.
Savet: Odmorite se od ozbiljnih tema bar na par sati.
Poruka: Doslednost je vaš put do vrha.
♒ Vodolija (20. januar – 18. februar)
Posao: Partnerstva su danas ključna. Neko od prijatelja vam nudi zanimljivu saradnju.
Ljubav: Dan je stvoren za druženje i smeh. Slobodni mogu sresti nekog posebnog.
Zdravlje: Osetljivi zglobovi ruku.
Srećni brojevi: 11, 22, 34.
Boja dana: Tirkizna.
Savet: Budite spremni na kompromise u komunikaciji.
Poruka: Povežite se sa ljudima koji vas inspirišu.
♓ Ribe (19. februar – 20. mart)
Posao: Rutinske obaveze vam oduzimaju više vremena nego što ste planirali.
Ljubav: Sanjarite o nekome iz prošlosti. Pokušajte da se fokusirate na sadašnjost.
Zdravlje: Pad imuniteta. Unosite više vitamina C.
Srećni brojevi: 7, 18, 26.
Boja dana: Srebrna.
Savet: Ne preuzimajte na sebe tuđe brige i probleme.
Poruka: Vaša intuicija je nepogrešiva, verujte joj.
