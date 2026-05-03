Dolovački penzioneri lepo i sadržajno provode treće doba

Gradsko udruženje penzionera grada Pančeva, Mesna organizacija „Dolovo 2“, s početkom proleća nastavilo je sa brojnim aktivnostima, pokazujući da i u poznim godinama život može biti ispunjen druženjem, putovanjima i međusobnom podrškom.

Predsednik dolovačke organizacije, Slađan Milenović, napominje da je u proteklom periodu uspešno realizovan izlet do manastira Nimnik, Zaova i Sestroljin, gde su članovi imali priliku da provedu dan u duhovnom miru i lepom druženju.

On napominje da je povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, organizovan izlet do Leanke, uz posetu hramu Svetog Vasilija Ostroškog.

Nakon duhovnog dela programa, usledio je ručak u etno-restoranu, gde su sve dame dobile skroman znak pažnje, što je dodatno ulepšalo ovaj praznik.

Već u nedelju, 19. aprila, realizovan je novi izlet do manastira Đunis, Sveti Roman i Lešje.

– Poseban deo ovog putovanja bila je poseta Vrnjačkoj Banji, gde smo se odmorili uz zajednički ručak, što poslužilo za opuštanje i druženje u prijatnom ambijentu. Planovi udruženja tu se ne završavaju. U narednom periodu predviđeni su izleti svakog meseca, uključujući putovanja do Ohrida, Ostroga i drugih značajnih destinacija, kao i organizacija sedmodnevnog odmora u Sokobanji – navodi Milenović.

Pored izleta i druženja, udruženje posebnu pažnju posvećuje svakodnevnim potrebama svojih članova.

– Kao veoma aktivna organizacija, nastojimo da pomognemo u rešavanju različitih problema sa kojima se penzioneri susreću. Članovima se pruža podrška prilikom prijave za banjski rehabilitacioni boravak preko PIO fonda, kao i pri upisu za pakete solidarne pomoći. Ovakvim radom, Udruženje penzionera MO „Dolovo 2“ pokazuje da zajedništvo, briga o članovima i aktivan društveni život značajno doprinose kvalitetu života penzionera – istakao je predsednik.

Ova organizacija proslavila je i godišnjicu u utorak, 28. aprila, uz prisustvo brojnih članova i gostiju, u prijatnoj i pozitivnoj atmosferi.

(Pančevac/J. Filipović)

