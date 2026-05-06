Manifestacija za decu „Kreativnost na delu“ 11. maja u Skorenovcu

Osnovna škola „Đura Filipović“ iz Pločice organizuje manifestaciju „Kreativnost na delu“, koja će biti održana 11. maja sa početkom u 12 časova u Etno kući u Skorenovcu.

Ovaj jedinstveni događaj okupiće učenike od prvog do osmog razreda iz svih škola sa teritorije opštine Kovin, sa ciljem da kroz likovno stvaralaštvo predstave svoju maštu, talenat i kreativni izraz.

Posetioci će imati priliku da uživaju u stvaralačkoj atmosferi, podrže mlade talente i vide kako nastaju prava mala umetnička dela. Nastavnici će odabrati učenike koji će aktivno učestvovati u slikanju, dok će ostali đaci prisustvovati manifestaciji kao podrška svojim vršnjacima.

