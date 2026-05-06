Bronza zlatnog sjaja za Hristinu Dimitrijevski

Beograd je bio domaćin masovnog Školskog prvenstva Srbije u džudou, koje je okupilo čak 628 takmičara iz 342 škole širom zemlje.

U izuzetno jakoj konkurenciji, pančevački džudo klub „Dinamo“ predstavljala su tri borca koja su prethodno izborila plasman na državno prvenstvo, a u Pančevo se vraćaju sa jednom osvojenom medaljom.

Najveći uspeh ostvarila je Hristina Dimitrijevski, učenica 6-2 razreda OŠ „Vasa Živković“ i uzdanica Dinama. Ona se okitila bronzanom medaljom u kategoriji učenica (U2) do 40kg.

Hristinin put do postolja bio je pun uzbuđenja. U polufinale je ušla maksimalno spremna i motivisana, ali je u neizvesnoj borbi zaustavljena zbog tri kazne (šida), odnosno crvenog kartona. Ipak, to je nije obeshrabrilo. U borbi za treće mesto pokazala je neverovatnu fokusiranost i snagu, savladavši protivnicu za svega 20 sekundi.

Ovo je Hristinina prva medalja na prvenstvima države, a način na koji je izborila pobedu u odlučujućem meču jasno pokazuje njene ambicije za buduće velike rezultate na tatamiju.

(Pančevac/S.L)