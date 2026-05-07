Đurđevdan u ŠC „Nikola Tesla“: Spoj tradicije i sporta

VRŠAC – Školski centar „Nikola Tesla“ u Vršcu svečano je obeležio školsku slavu Đurđevdan, spajajući duhovnu tradiciju sa promocijom zdravih stilova života kroz tradicionalni Đurđevdanski kros, prenosi RTV Pančevo.

Uz prisustvo čelnika Grada Vršca, profesora i mnogobrojnih zvanica, obavljeno je svečano rezanje slavskog kolača. Gradonačelnica Dragana Mitrović prisustvovala je manifestaciji, istakavši da je ulaganje u mlade i negovanje vrednosti poput solidarnosti i zajedništva prioritet lokalne samouprave.

Gradski većnik Trajan Kačina i direktorka škole poručili su da su ovakvi događaji temelj očuvanja identiteta, ali i prilika da se obrazovanje poveže sa sportskim duhom.

Paralelno sa svečanošću, održan je i Đurđevdanski kros koji je na terenima okupio veliki broj učenika sa teritorije celog grada. Prema rečima profesora Srđana Jovanovića, jednog od organizatora, kros nije bio samo takmičenje, već misija promocije zdravlja i timskog rada.

Ovom proslavom, Školski centar „Nikola Tesla“ još jednom je potvrdio ulogu institucije koja, pored znanja, kod mladih aktivno podstiče razvoj pravih životnih vrednosti i aktivan način života.

(RTV Pančevo)