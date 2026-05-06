„Lepa je rumunska nošnja“ po 19.put u Uzdinu

Udruženje žena „Bakice“ u subotu, 9. maja, u 14 časova, organizuje 19. izdanje tradicionalne manifestacije „Lepa je rumunska nošnja“ u Uzdinu. Ova manifestacija, koja je tokom godina izrasla u prepoznatljiv i rado posećen događaj u rumunskoj zajednici u Vojvodini, u prvi plan stavlja lepotu, raznolikost i autentičnost narodne nošnje. Prema rečima organizatora, očekuje se učešće brojnih gostiju iz Rumunije kao i brojnih Udruženja žena iz rumunskih sela širom Vojvodine. Program će biti održan u prostorijama Udruženja žena.

(RTV Kovčica)