Kvalifikacije za prvu harmoniku Vojvodine održaće se u nedelju u Kusiću

Manifestacija „Karavan harmonike – Kvalifikacije za prvu harmoniku Vojvodine“ održaće se u nedelju 10. maja sa početkom u 10 časova u Domu kulture u Kusiću.

Takmičarski deo programa počinje u 10 časova nastupom mladih harmonikaši iz Republike Srbije i susednih zemalja.

Revijalni deo zakazan za je 14 časova.

Program će obogatiti nastup hora pri hramu Svetog oca Nikolaja u Кusiću, kao i folklornih grupa КUD-a „Vukomir Vidić Uča“ iz Кusića, i nastup mladih harmonikaša uz pratnju orkestra “Braće Savić Blizanci”.

Cilj manifestacije je očuvanje i negovanje muzičke tradicije, kao i promocija mladih talenata narodne muzike.

Organizator događaja je Škola harmonike „Saša Stanojević“.

Generalni sponzor događaja je Opština Bela Crkva.

