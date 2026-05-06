Učenici iz Šušare u zagrljaju prirode: Avantura u Deliblatskoj peščari povodom Nedelje sećanja

ULJMA / ŠUŠARA – Povodom obeležavanja „Nedelje sećanja i zajedništva“, učenici izdvojenog odeljenja Osnovne škole „Branko Radičević“ iz Šušare, u pratnji nastavnice Timee Žamboki, zamenili su školske klupe čistim vazduhom Deliblatske peščare.

Ova edukativna šetnja kroz guste borove i mirisne lipove šume bila je prava avantura za mališane. Izlet je osmišljen kao savršen spoj fizičke aktivnosti i uživanja u netaknutim predelima, pružajući deci priliku da na trenutak pobegnu od svakodnevice i istinski se povežu sa prirodom.

Iz škole ističu da su ovakve aktivnosti ključne za razvoj mladih generacija. Cilj nije samo rekreacija, već i negovanje ljubavi prema životnoj sredini i jačanje osećaja zajedništva među učenicima, što je i bila glavna poruka ove tematske nedelje.

Sudeći po osmesima i istraživačkom duhu koji su pokazali, učenici iz Šušare su na najbolji način naučili lekciju o očuvanju prirodnih lepota svog kraja.

