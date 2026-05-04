Dokazano: Pančevo grad velikog srca!

Skup humanih ljudi u najlepšem parku na svetu u potpunosti je ispunio, pa i premašio očekivanja organizatora – misija je bila da se pomogne našoj maloj sugrađanki Danici Dučić, koja je teško povređena u saobraćajnoj nesreći i sada se lekari svakodnevno bore za što bolji kvalitet njenog života.

Na događaju se okupilo blizu 200 ljudi, među kojima su bili trkači, rekreativci, deca i brojni građani koji su došli da pruže podršku. Tokom akcije prikupljeno je oko 180.000 dinara za pomoć Danici, što predstavlja značajan rezultat i još jedan dokaz koliko zajedništvo može da napravi razliku.

Pored velikog broja građanki i građana, događaj su podržali i poznati maratonci iz Pančeva i drugih gradova, među kojima su Dragica Mitić, Slobodan Marinkov, Aleksandar Rajić, Marinko Knežević, Nenad Veljković, Slavomir Borka, Goran i Mira Papić, Mirko Vojinović, Marina i Milan Gvero… Veliku podršku pružili su i članovi AK „Panonija” na čelu sa Aleksandrom Dragojevićem, kao i udruženje „Maratonci Pančevo” koje je vodio Danijel Grujević.

Akcija podrške nastavlja se i u narednom periodu: najvažnije je da su se ljudi dobre volje okupili i pokazali solidarnost, odnosno koliko veliko srce ima naš grad. Svi oni koji nisu bili u mogućnosti da dođu u Narodnu baštu mogu da pomognu slanjem SMS-a sa sadržajem 434 na broj 3800 (cena poruke je 200 dinara). Organizatori ističu: veliko hvala svima!

(Pančevac / S. T.)

