Kosmički preokret 7. maja: Dan kada intuicija i disciplina grade put ka uspehu
OVAN
Posao: Osećate snažnu potrebu za inicijativom, ali budite oprezni sa autoritetima.
Ljubav: Emotivni zanos je na vrhuncu, naročito ako ste skoro upoznali nekog novog.
Zdravlje: Pronađite tehniku za opuštanje kako biste smanjili napetost.
Srećni brojevi: 9, 15, 27
Boja dana: Crvena
Poruka: Fokusirajte se na prioritete.
Savet: Izbegavajte impulsivne reakcije.
BIK
Posao: Odličan dan za dugoročno planiranje, ali proverite sve informacije pre potpisivanja.
Ljubav: Povoljna energija za zajednička planiranja putovanja sa partnerom.
Zdravlje: Stabilno i dobro.
Srećni brojevi: 5, 14, 22
Boja dana: Zelena
Poruka: Vaša upornost se isplati.
Savet: Ne sumnjajte previše u saradnike.
BLIZANCI
Posao: Mogući su nesporazumi sa kolegama oko zajedničke imovine ili planova.
Ljubav: Komunikacija je živahna, ali izbegavajte prazna obećanja.
Zdravlje: Pripazite na ishranu i varenje.
Srećni brojevi: 3, 11, 25
Boja dana: Žuta
Poruka: Jedan sat fokusa vredi više od celog dana rasejanosti.
Savet: Slušajte više nego što govorite.
RAK
Posao: Visoka koncentracija vam pomaže da završite teške zadatke.
Ljubav: Potreban je iskren razgovor sa partnerom bez emocionalnih scena.
Zdravlje: Fokusirajte se na fizičku aktivnost i disciplinu.
Srećni brojevi: 2, 7, 18
Boja dana: Srebrna
Poruka: Vaša snaga je u smirenosti.
Savet: Kontrolišite impulsivnu potrošnju novca.
LAV
Posao: Vaša kreativnost i samopouzdanje su u prvom planu.
Ljubav: Strasti su pojačane, ali izbegavajte rasprave o osetljivim temama.
Zdravlje: Moguć pad energije krajem dana.
Srećni brojevi: 1, 10, 29
Boja dana: Zlatna
Poruka: Sijajte, ali ostanite prizemljeni.
Savet: Bolje se organizujte tokom večeri.
DEVICA
Posao: Budite pažljivi u tumačenju tuđih namera kako biste izbegli greške.
Ljubav: Moguć je susret sa interesantnom osobom preko poslovnih kontakata.
Zdravlje: Proverite hormone i obratite pažnju na stres na poslu.
Srećni brojevi: 4, 12, 23
Boja dana: Teget
Poruka: Detalji čine veliku sliku.
Savet: Ne žurite sa donošenjem zaključaka.
VAGA
Posao: Odličan dan za networking i uspostavljanje novih kontakata.
Ljubav: Romantične želje su intenzivne, ali pazite da ne postanu opsesivne.
Zdravlje: Stabilno, osećate unutrašnje zadovoljstvo.
Srećni brojevi: 6, 16, 24
Boja dana: Ružičasta
Poruka: Balans je ključ uspeha.
Savet: Slušajte druge kako biste izbegli nesporazume.
ŠKORPIJA
Posao: Brzo reagujete i stičete prednost u bitnim pregovorima.
Ljubav: Intenzivan emocionalni period, ali izbegavajte impulsivne odluke.
Zdravlje: Moguća iscrpljenost, potreban vam je odmor.
Srećni brojevi: 8, 20, 31
Boja dana: Bordo
Poruka: Vaša strast je vaša pokretačka snaga.
Savet: Ostanite fokusirani na finansijske ciljeve.
STRELAC
Posao: Ne odustajete od svojih ciljeva uprkos mnogobrojnim opcijama koje vas zbunjuju.
Ljubav: Avanturistički duh vas vodi ka novim poznanstvima.
Zdravlje: Pripazite na sportske povrede.
Srećni brojevi: 3, 17, 30
Boja dana: Purpurna
Poruka: Istina je u fokusu.
Savet: Odvojite vreme za razmišljanje pre donošenja važnih odluka.
JARAC
Posao: Skoncentrisani ste i disciplinovani, što donosi rezultate.
Ljubav: Mesec u vašem znaku naglašava važnost samopoštovanja i stabilnosti.
Zdravlje: Moguć je osećaj mentalnog pritiska, ne preopterećujte se.
Srećni brojevi: 4, 8, 13
Boja dana: Smeđa
Poruka: Disciplina je put do slobode.
Savet: Odmorite se i ne donosite velike odluke pod stresom.
VODOLIJA
Posao: Budite realni i priznajte ako ste napravili propust kako biste ga ispravili.
Ljubav: Pažljivije analizirajte partnerovo ponašanje, sitnice vam promiču.
Zdravlje: Smanjite nervozu i sujetu.
Srećni brojevi: 11, 21, 26
Boja dana: Tirkizna
Poruka: Inovacija dolazi iz unutrašnjeg mira.
Savet: Ne ignorišite tuđe poruke i savete.
RIBE
Posao: Želite da promenite uslove rada, ali budite spremni na kompromis.
Ljubav: Potrebna vam je iskrena pažnja; izbegavajte osobe koje vas ne ispunjavaju.
Zdravlje: Primenite tehnike psihološkog opuštanja.
Srećni brojevi: 7, 12, 19
Boja dana: Morska plava
Poruka: Slušajte svoju intuiciju.
Savet: Povedite računa o tehničkim detaljima u poslu.
