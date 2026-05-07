Članovi „Jelenka“ ponovo agilni: Zagajička brda odsada dostupnija za pešačenje

Članovi pančevačkog Planinarskog društva „Jelenak“ su, pored uobičajenog uređivanja Čardaka, ove godine otišli i korak dalje, sve do Zagajičkih brda – neobičnog pejzaža za Banat, s talasastim reljefom i vidicima koji podsećaju na neke druge krajeve.

Prema rečima jednog od njih, Milana Piperskog, tamo je trasirana nova staza, duga oko 15 kilometara, koja povezuje Šušaru i Grebenac.

– Nekada su je koristili uglavnom planinari s vodičima, ali sada je uređena tako da njome mogu i oni bez iskustva – uz jasne markacije, putokaze, klupe i info-table. Na njenom najlepšem delu nalazi se novi vidikovac iznad Grebenca, rodnog mesta pesnika Vaska Pope. Odatle pogled puca daleko – ka Dunavu, kanalu Dunav–Tisa–Dunav i granici s Rumunijom – navodi Milan.

Vidikovac je dobio ime po Popi, a njegovo uređenje okupilo je agilne članove pančevačkog društva.

Piperski ističe da su se u organizaciji i izvođenju radova istakli sekretar kluba Milan Glumac, koji vodi većinu volonterskih akcija, dok je predsednik dr Mladen Janjić u svojoj radionici izradio pano za vidikovac.

Uz njih, tu su i stalni volonteri – Igor Šipovac, Aleksandar Janjić, Željko Stefanović i drugi…

(Pančevac/J. Filipović)

