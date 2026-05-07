 Dani Kovačice: Vek od rođenja velikana naivne umetnosti

KOVAČICA – Galerija naivne umetnosti u Kovačici u petak, 8. maja, svečano otvara svoja vrata povodom dvostrukog jubileja. Vernisažom izložbe ulja na platnu Katarine Kožikove i Jana Strakušeka, kojom se obeležava 100 godina od njihovog rođenja, zvanično počinju ovogodišnji „Dani Kovačice“.

Program počinje u 18 časova, a posetioci će imati priliku da vide dela dvoje umetnika koji su postavili temelje kovačičke naive.

Katarina Kožikova (1926–2007) ostala je upamćena po specifičnom, „egzotičnom“ likovnom izrazu. U njenim radovima dominiraju folklor i tradicija, dok snažne, jasne boje i figure smeštene u ravan odražavaju autentičan duh slovačke baštine. Svoja dela izlagala je u svetskim metropolama poput Firence, Milana i Amsterdama.

Jan Strakušek (1926–2014), nekadašnji zidarski majstor i borac NOB-a, do svog originalnog izraza došao je kroz decenije rada. Pored klasičnih seoskih motiva, Strakušek je bio prepoznatljiv po upečatljivim portretima i scenama iz Drugog svetskog rata. Njegove „ukočene“ figure i detaljna lica krasile su galerije od Londona do Beča.

Izložba predstavlja jedinstvenu priliku za ljubitelje umetnosti da se podsete stvaralaštva slikara koji su proslavili Kovačicu širom planete i ujedno najavljuje bogat kulturni program koji nas očekuje tokom manifestacije.

