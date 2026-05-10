Voćari u Srbiji očekuju dobar rod, ali strahuju za zaradu

Nakon tri uzastopne godine suše i mraza, srpski voćari ove sezone očekuju znatno bolji rod. Ukoliko ne dođe do većih vremenskih nepogoda, stručnjaci procenjuju da bi ukupna berba mogla da dostigne oko 1,35 miliona tona voća. Posebno dobri prinosi očekuju se kod kajsije i trešnje. Iako bi veća ponuda mogla da utiče na pad cena na tržištu, voće najvišeg kvaliteta će i dalje zadržati visoku cenu.

Iza srpskih voćara su tri godine suše i mraza, a pred njima sve skuplji repromaterijal i energenti. Ekonomske činjenice koje se lakše podnesu kada priroda obeća dobar rod.

„Prošle godine nismo imali ni 30 odsto od onoga što je sada rodilo. Prošle godine je bila jako dobra cena za trešnju za one koji su imali roda, a ove godine ćemo videti kako će biti. Kad bi ove godine prosečna cena bila bar oko 350 dinara, to bi za nas bila odlična cena“, navodi Zlatko Ignjatović, voćar iz Ritopeka.

Rekordni prinosi trešnje i kajsije uprkos mrazu

Trešnja i kajsija ove godine će se brati u rekordno velikim količinama. Iako je deo srpskih voćnjaka o prvomajskim praznicima bio izložen mrazu, dobar rod se očekuje i kod višnje i jabuke, kao i kod gotovo svih ostalih voćnih kultura.

„Kod kajsije možemo očekivati preko 40.000 tona, a kod trešnje preko 25.000 tona, tako da je reč o rekordu – to su brojke koje očekujemo. Jedino iznenađenje koje bi moglo da se desi jeste pojava grada, ali to je faktor koji ne utiče toliko kao pozni prolećni mrazevi“, navodi profesor dr Zoran Keserović sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Smatra da će dobar rod oboriti cenu voća koju plaćaju potrošači, ali da će cene trešnje, borovnice i maline dobrog kvaliteta i dalje biti veoma visoke.

Proizvođači najmanje zarađuju

Da rast prinosa nije srazmeran padu maloprodajne cene, saglasni su i u čačanskom Institutu za voćarstvo.

„Nažalost, proizvođači najmanje zarađuju. To je opomena, odnosno signal za inspekcije da vide sa otkupljivačima, preprodavcima i prerađivačima. Očigledno postoji nesklad, jer kupci često plaćaju znatno višu, pa i nerealnu cenu koja ne odražava stvarno stanje ponude i potražnje“, navodi Aleksandar Leposavić sa Instituta za voćarstvo u Čačku.

Leposavić navodi da će voće koje je svojevrsan nacinalni simbol – malina i šljiva – imati solidnu godinu.

Očekuje se oko 45.000 tona maline, što je manje od prosečnih 65.000 tona, ali znatno više u odnosu na 18.000 tona ubranih prošle godine. Kada je reč o šljivi, očekuje se oko 300.000 tona, što je tri puta više nego prethodne godine.

(RTS)