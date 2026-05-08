Crveni krst Pančevo slavi jubileje: „Ujedinjeni u humanosti“ od 8. do 15. maja

Povodom Svetskog dana Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, koji se širom sveta obeležava 8. maja na dan rođenja osnivača pokreta Anrija Dinana, Crveni krst Pančevo najavljuje bogat program aktivnosti u okviru Nedelje Crvenog krsta.

Ova godina ima poseban istorijski značaj: obeležavamo 150 godina Crvenog krsta Srbije i impresivnih 145 godina postojanja Crvenog krsta Pančevo. Pod sloganom „Ujedinjeni u humanosti“, aktivnosti od 8. do 15. maja biće usmerene na promociju volonterskog rada, solidarnost i pomoć najugroženijima.

Izdvajamo ključne događaje u Pančevu:

Akcija dobrovoljnog davanja krvi: U ponedeljak, 11. maja, od 10:00 do 13:00 časova, u centru grada kod Muzičke škole biće postavljen Transfuziomobil. Akcijom se ujedno obeležava i Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi.

Darovi za najmlađe sugrađane: U saradnji sa Opštom bolnicom Pančevo, Crveni krst će uručiti „pakete dobrodošlice“ svim bebama rođenim u ovoj nedelji. Svečano uručenje poklona bebama rođenim na sam dan praznika (8. maj) biće održano u ponedeljak, 11. maja u 11:00 časova na Ginekološkom odeljenju.

Podrška najugroženijima: Korisnicima Narodne kuhinje biće podeljeni dodatni prehrambeni paketi zahvaljujući podršci donatora. Takođe, u saradnji sa Centrom za socijalni rad, samohranim roditeljima biće uručeni paketi higijene.

Tokom cele nedelje, Crveni krst Pančevo sprovodiće i edukacije iz prve pomoći i radionice sa mladima, jačajući otpornost naše lokalne zajednice. Pozivamo sve sugrađane da se pridruže akcijama i još jednom pokažu da je Pančevo grad humanosti.

