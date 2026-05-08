Grad obeležio Dan pobede nad fašizmom

Danas su se u Gradskom parku okupili predstavnici boračkih udruženja, Grada Pančeva, građanke i građani

Povodom 9. maja, Dana pobede nad fašizmom, kod spomenika narodnim herojima u Gradskom parku, vence su u znak sećanja žrtvama Drugog svetskog rata položili predstavnici boračkih udruženja, građanke i građani.

Obeležavanje Dana pobede nad fašizmom organizovalo je Udruženje boraca narodnooslobodilačkih ratova od 1912. do 1999. godine Grada Pančeva, a prisustvovali su predstavnici udruženja 72. specijalne brigade i 51. mehanizovane brigade, ratnih vojnih invalida i penzionera, kao i porodica palih boraca, Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine „Romaška”…

Pošto je Milan Bačujkov, predsednik pančevačkog UBNOR-a otvorio skup, dirljiv govor održala je Sandra Ilić, učenica Gimnazije „Uroš Predić”. Potom, ispred Grada Pančeva okupljenima se obratio Darko Ješić, član Gradskog veća zadužen za kulturu.

On je rekao:

– Poštovane porodice stradalih, pripadnici Vojske Srbije, uvaženi predstavnici boračkih organizacija, dragi sugrađani, okupili smo se da položimo vence i odamo poštu svim nevinim žrtvama Drugog svetskog rata, kao i hrabrim borcima koji su svoje živote položili za slobodu, dostojanstvo i našu budućnost.

Nastavio je:

– Dan pobede nad fašizmom je simbol pobede čovečnosti nad mržnjom, slobode nad tiranijom i života nad ideologijama koje su donele nezapamćena stradanja milionima ljudi širom sveta. Srbija je tada podnela ogromne žrtve. Mnogi gradovi i sela bili su razrušeni, porodice uništene, a nevini ljudi stradali samo zato što su bili slobodoljubivi ili na putu zlu koje je pretilo čitavom čovečanstvu. I Pančevo pamti svoje žrtve. Pamti stradanja, ali i hrabrost onih koji su se suprotstavili fašizmu, verujući da nema veće vrednosti od slobode.

Ješić je naglasio da je naša obaveza da njihovu žrtvu nikada ne zaboravimo i da istinu o tim vremenima prenosimo budućim generacijama. Jer, kako je rekao, danas, kada živimo u vremenu novih izazova i podela, sećanje na pobedu nad fašizmom nas opominje koliko su mir, tolerancija, međusobno poštovanje i jedinstvo dragoceni: samo društvo koje čuva sećanje na svoju prošlost može da gradi sigurnu budućnost.

Gradski većnik je zaključio:

– Neka ovaj dan bude i podsetnik da sloboda nikada nije data jednom zauvek, već da se čuva odgovornošću, solidarnošću i poštovanjem ljudskog dostojanstva. U ime Grada Pančeva, izražavam duboko poštovanje svim žrtvama Drugog svetskog rata i večnu zahvalnost onima koji su se borili protiv fašizma.

Neka im je večna slava i hvala!

(Pančevac / S. T.)

