U Narodnom muzeju: Naučite tajne izrade nakita kroz epohe

Narodni muzej u Pančevu, uz podršku grada, pokreće seriju zanatskih radionica pod nazivom „Nakit kroz epohe“. Program počinje danas , a vodiće ga Ivan Nestorović, iskusni konzervator i juvelir, prenosi RTV Pančevo.

Tokom četiri majske subote, polaznici će savladavati osnove manuelne izrade nakita – od antičkih tehnika do savremenog dizajna. Radionice će se održavati u namenskim prostorijama muzeja sa početkom u 17 časova, a sav potreban materijal je obezbeđen.

Cilj ovog edukativnog programa je oživljavanje plemenitog zanata i podsticanje kreativnosti. Svi radovi nastali tokom radionica biće krunisani velikom završnom izložbom, gde će publika moći da vidi umeće novih pančevačkih stvaralaca.

Ivan Nestorović je istakao da će prva radionica antičkog nakita polaznicima pružiti osnove tehnika poput iskucavanja i poliranja, omogućavajući im samostalnu izradu unikatnih komada kod kuće. Korišćenjem bakra, kao materijala sličnog srebru i zlatu, polaznici će savladati osnove starog zanata uz upotrebu pristupačnog alata.

„Prva radionica posvećena je antičkom nakitu, gde ćemo proći kroz osnove iskucavanja, sečenja, lotovanja i poliranja. Ideja je da polaznici nauče kako da uz pomoć priručnog alata i sami, kao hobi artisti, naprave nakit kod kuće. Radićemo sa bakrom jer su njegove osobine slične srebru i zlatu, a u antici se nakit upravo od njega i izrađivao“, izjavio je mentor radionice Ivan Nestorović.

(RTV Pančevo)