Kadeti Dinama iz Pančeva osigurali titulu pet kola pre kraja!

Kadeti FK Dinamo 1945 ispisali su istoriju pančevačkog fudbala. Generacija dečaka rođenih 2009. i 2010. godine i matematički je obezbedila titulu šampiona Druge kadetske lige Vojvodine, čak pet kola pre završetka prvenstva.

Nakon poraza drugoplasiranog Radničkog iz Zrenjanina, Pančevci su ostali na nedostižnih 12 bodova prednosti. Sezona iz snova obeležena je neverovatnim nizom: mladi „brzi“ su zabeležili sve pobede uz samo jedan remi, što ih direktno vodi u viši rang – elitnu Kadetsku ligu Vojvodine.

Stručni štab, predvođen glavnim trenerom Aleksandrom Radovićem i pomoćnikom Svetislavom Pandurovom, stvorio je tim koji krasi čelična disciplina i pobednički mentalitet. Pored ligaškog uspeha, ova talentovana ekipa stigla je i do polufinala Kupa Vojvodine, gde su se ravnopravno nosili sa gradskim rivalom, ekipom Železničara.

Ovim uspehom, fudbaleri Dinama 1945 još jednom su potvrdili da Pančevo ne treba da brine za budućnost najvažnije sporedne stvari na svetu, jer stasavaju momci koji su ponos kluba i čitavog grada.

