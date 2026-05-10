Očekujem novi predlog MOL-a u najkraćem roku, danas ili sutra

Ministarka Đedović Handović izjavila je da očekuje u najkraćem mogućem roku novi predlog kompanije MOL u vezi sa NIS-om kako bi pregovori mogli da se završe do 22. maja, što je rok koji je postavila američka administracija.

BEOGRAD – Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handović izjavila je da očekuje u najkraćem mogućem roku novi predlog kompanije MOL u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) i dodala da bi to moglo da bude već danas ili sutra, kako bi pregovori mogli da se završe do 22. maja, što je rok koji je postavila američka administracija.

„Ono čime nismo zadovoljni su detalji u vezi budućeg rada Rafinerije, pokrivenosti tržišta Srbije u veleprodaji i u maloprodaji, ali i obaveza finansijskih na koje se NIS obavezao pre par godina i koje treba da ispuni“, rekla je ona za TV Prva.

Prema rečima Đedović Handanović, ukoliko MOL nije zadovoljan time, mora da nešto da zauzvrat.

„Nije pitanje da li će Rafinerija raditi ili ne, ona mora da radi. Pitanje je u kom obimu, u kom kapacitetu, kako ćemo da nadgledamo, šta ako se to ne ostvari i kako Srbija onda brani svoju poziciju, jer Rafinerija ima uticaj na sigurnost snabdevanja, na bruto domaći proizvod, na zaposlenost i na industrijski rast. Rafinerija za nas, pored toga što je kritična energetska infrastruktura, znači i nešto što u kriznim situacijama nama apsolutno treba“, istakla je Đedović Handanović.

Ministarka je navela da država želi da bude apsolutno sigurna da se MOL neće samo voditi svojim privatnim interesima, pre svega sticanja profita, jer, kako je dodala, privatne kompanije tako funkcionišu, i da zato sa aspekta države Srbije moramo da određene detalje tog ugovora dogovorimo.

Prema njenim rečima, Srbija neće prihvatiti kompromis u pregovorima o budućnosti NIS-a po svaku cenu, a koji bi bio na štetu državnih interesa, ističući da država insistira na jačoj kontroli rada Rafinerije, sigurnosti snabdevanja i ispunjavanju finansijskih obaveza kompanije.

Na pitanje koilike su šanse da dođe do tog kompromisa, ministarka je kazala da to ne zavisi od nas i da je to pre svega uslovljeno odnosima Amerike i Rusije, ali da mi svakako imamo i „plan B i plan C“.

Dodala je i da Srbija pokušava da popravi poziciju koju je nasledila nakon prodaje NIS-a 2008. godine ruskom Gasprom njeftu.

Đedović Handanović je istakla da Srbija nije odgovorna za uvođenje sankcija NIS-u i naglasila da je Vlada Srbije uspela da obezbedi stabilno snabdevanje tržišta uprkos globalnoj energetskoj krizi i rastu cena nafte.

„Nemamo nestašica, nemamo nekontrolisan rast cena, nemamo ograničenja na pumpama, otkazanih letova i mislim da je to veliki uspeh politike Vlade Srbije sa ciljem da se zaštite interesi građana“, rekla je Đedović Handanović.

Ona je istakla da Srbija trenutno raspolaže državnim rezervama dizela dovoljnim za oko 63 dana prosečnog neto uvoza, dok sa komercijalnim rezervama naftnih kompanija ukupne rezerve pokrivaju oko 83 do 84 dana prosečne dnevne potrošnje.

„Od 2022. godine više nego smo duplirali državne rezerve. Trenutno imamo oko 260.000 tona državnih rezervi dizela, što je dovoljno“, navela je ministarka.

Podsetila je i da je država smanjenjem akciza na gorivo za 20, a potom i 25 odsto, preuzela veliki teret na budžetske prihode kako bi ublažila posledice energetske krize po građane i privredu.

Govoreći o poslovanju Elektroprivrede Srbije (EPS) ministarka je rekla da ta kompanija treću godinu zaredom posluje profitabilno, ali da još nije u potpunosti zadovoljna rezultatima kompanije.

„Uvek ima prostora za poboljšanje. Mislim da je EPS naša najveća kompanija i sigurno sa najviše izazova, izuzetno važna za našu energetsku sigurnost i uopšte za privredu Srbije i važno je održati taj kontinuitet, pre svega stabilnosti“, navela je ministarka.

Činimo sve da gasna elektrana bude gotova za 4 godine

Ministarka je izjavila i da bi uskoro trebalo da bude potpisan ugovor o izgradnji gasne elektrane kod Niša između azerbejdžanske kompanije Sokar, sa jedne strane, i Srbijagasa i Elektroprivrede Srbije, sa druge, ističući da se sve radi kako bi gasna elektrana bila završena u naredne četiri godine.

Đedović Hadanović je podsetila da je potpisan sporazum Srbije i Azerbejdžana koji je ratifikovan u Skupštini Srbije i da se sada prelazi na dalje korake.

„Sledeći korak je, pre svega, da dogovorimo ugovor o izgradnji između kompanija koje će je graditi. Sa jedne strane, Sokar iz Azerbejdžana, s druge strane Srbijagas i Elektroprivreda Srbije. Vodili smo intenzivne razgovore u prethodnih mesec dana između kompanija. Ja sam boravila u Bakuu, dogovorili smo se skoro pa oko svega“, rekla je Đedović Handanović za TV Prva.

Dodala je da su ostala još dva važna pitanja – jedno je vezano za cenu gasa, drugo za profitabilnost ulaganja.

„Ja ću sutra imati razgovor sa ministrom (Mikailom) Džabarovim, koji je i predsednik upravnog odbora azerbejdžanske gasne kompanije, da pokušamo da razrešimo i ta poslednja dva pitanja da bi u narednih nedelju ili dve dana potpisali ključne odredbe sporazuma koji će kasnije uslediti. A plan je da gasna elektrana bude završena u naredne četiri godine“, navela je Đedović Handanović.